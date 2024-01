As obras estão sendo realizadas em vários trechos da Avenida José Alves de Azevedo - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/01/2024 09:13 | Atualizado 22/01/2024 09:26

Campos – Com proposta de executar recuperação asfáltica de 130 ruas e avenidas da cidade, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) inicia a semana com programação definida até o dia 26, do Programa Asfalto Novo; cerca de 70% das vias programadas já foram recuperadas. É resultado de mais uma parceria definida com o estado, pelo prefeito Wladimir Garotinho.

O cronograma foi anunciado pelo Instituto Municipal Trânsito e Transporte (IMTT). As obras (somente aplicação de massa asfáltica) seguem nesta segunda-feira (22) na Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão), no trecho entre as Ruas Gil de Góis e Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa), sentido Centro.

De acordo com o IMTT, desta vez, operários estarão trabalhando nos trechos que foram fresados ao longo da semana passada. Para tanto, houve necessidade de fechar a pista da Ponte Leonel Brizola, sentido Guarus-Centro; além do acesso à Avenida José Alves de Azevedo pela Rua Benta Pereira.

O IMTT resume que, “do total de ruas contempladas pelo programa, 91 já tiveram asfalto recuperado, o que representa cerca de 70% do total de vias; ainda restam 39 ruas a serem fresadas e pavimentadas. Nessa terça-feira (23), as equipes estarão trabalhando na José Alves de Azevedo, sentido Centro-28 de Março, entre as Ruas Benta Pereira e 1º de Maio.