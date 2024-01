Nilo Manhães explica como os pais devem proceder e aponta documentação exigida - Foto Divulgação

Publicado 18/01/2024 14:30 | Atualizado 18/01/2024 15:34

Campos – Pais de alunos candidatos às novas vagas alocados na pré-matrícula/2024, na rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ), têm até o próximo dia 24 para efetivar a matrícula na própria unidade de ensino. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou, nessa quarta-feira (17), a relação, no site do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), indicado no portal da prefeitura.

O subsecretário de Gestão Operacional, Nilo Manhães, explica que deverão ser apresentados os documentos indicados nas portarias nº 146 e 147/2023, publicadas no Diário Oficial de 27 de outubro do ano passado, “que estabelecem os procedimentos e normas essenciais para as etapas do processo de matrícula, do ingresso à permanência de alunos nas unidades escolares”.

Está previsto que, após este processo, a secretaria estará divulgando a reclassificação dos não alocados na pré-matrícula/2024, no dia 31 deste mês; a partir de então, a matrícula dos candidatos reclassificados deverá ser efetuada entre até o dia dois de fevereiro.

De acordo com Manhães, a divulgação dos encaminhamentos para o sexto ano e as solicitações para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão feitas nesta sexta-feira (19):

“Havendo caso de irmãos que não ficaram na mesma escola, os responsáveis deverão procurar a diretoria da escola de interesse e pedir para encaminhar e-mail institucional ao Setor de Matrícula da secretaria”.

“Caso a caso será analisado e as providências necessárias adotadas, dentro das possibilidades de atendimento”, resume o subsecretário. Quanto ao prazo de matrícula dos alunos encaminhados para continuidade dos estudos na rede municipal de ensino, terminou dia cinco de janeiro.

A etapa foi para alunos que já estudavam nas creches e escolas e houve opções pela permanência na rede: “Também terminou no dia cinco de janeiro o prazo para transferência dos estudantes entre as unidades municipais, cujos responsáveis fizeram a solicitação no mês de novembro”, pontua Manhães.