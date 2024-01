Joilson Barcelos diz que iniciou caminhada quando o neto nasceu, há cerca de 11 anos - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 15/01/2024 15:32 | Atualizado 15/01/2024 15:32

Campos –O “Caminho de Santo Amaro” é percorrido há 291, completados nesta segunda-feira (15), em Campos dos Goytacazes (RJ), por devotos do Padroeiro da Baixada Campista, de várias partes do Brasil. São mais de 40 quilômetros de “percurso de fé e devoção”, do centro da cidade ao distrito, pela RJ-216, antiga “Estrada do Açúcar”.

A Festa de Santo Amaro é uma das mais tradicionais do país. Os romeiros começaram a chegar à localidade desde esse domingo, a maioria com o propósito de pagar promessas. Centenas de pessoas, de várias idades e classes sociais, cumpriram o percurso até a manhã desta segunda-feira, com apoio do governo municipal.

Quatro pontos de suporte foram montados pela Secretaria de Turismo, com o apoio de parceiros. A secretária, Patrícia Cordeiro, aponta que no primeiro ponto, no Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV), no Parque Tropical, foram distribuídas água e frutas aos romeiros, que também puderam realizar aferição de pressão e glicose. Todos receberam pulseiras reflexivas.

“Percebemos grande quantidade de pessoas caminhando em direção ao Santuário e a municipalidade se fez presente, dando suporte aos campistas e aos moradores de municípios vizinhos, em sua caminhada de fé”. Patrícia acrescenta que outros pontos ficaram em Mineiros, Baixa Grande e na chegada de Santo Amaro, com café e grupo de resgate voluntário.

Entre os romeiros estava o empresário Joilson Barcelos, proprietário da rede de supermercados Superbom e do Guarus Plaza Shopping, em Campos. Ele afirma que cumpre a tradição há 11 anos, em cerca de sete horas de cada caminhada: “Iniciei quando meu neto nasceu, com apenas seis meses e meio de gestação e foi salvo, por intercessão de Santo Amaro”, revela

O ajudante de pedreiro Mariano Barroso Pontes, 63 anos, morador no bairro Custodópolis, desde 2008 cumpre a promessa, acompanhado da esposa, um irmão e a filha mais velha (os nomes dos três não foram revelados): “É cansativo; mas fazemos a caminhada com prazer, porque Santo Amaro sempre nos atende; ele curou minha esposa de um câncer”.

O prefeito Wladimir Garotinho, a primeira-dama Tassiana Oliveira e vários secretários participam da festa. Da programação constam missas de duas em duas horas, desde a madrugada; com a solene celebrada às 11h, pelo Bispo Diocesano, Dom Roberto Francisco. A Cavalhada teve início às 15, após o Desfile das Bandeiras.

A procissão está prevista para as 18h, seguida da Santa Missa Campal, às 19h. Fechando a programação, haverá o Evangeliza show, com Padre Max e Banda, às 21h, oferecido pela prefeitura, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), previsto na estrutura do verão 2024.