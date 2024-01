Ciclofaixa faz parte de infraestrutura que visa garantir maior segurança para ciclistas - Foto César Ferreira/Secom

Ciclofaixa faz parte de infraestrutura que visa garantir maior segurança para ciclistas Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/01/2024 17:51

Campos - Motoristas estão sendo orientados a ficarem atentos a interdições de vias na área central de Campos dos Goytacazes (RJ), onde são realizadas obras do programa Asfalto Novo com duas frentes de trabalho; são executados serviços de fresagem e aplicação de massa asfáltica. Também as ciclofaixas estão sendo ampliadas em algumas ruas e avenidas.

As intervenções fazem parte de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, visando à recuperação asfáltica de 130 ruas e avenidas da cidade. O presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá, orienta que os motoristas devem ficar atentos a algumas alterações no trânsito onde as obras são executadas.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o serviço de fresagem segue pela Avenida José Alves de Azevedo, sentido entre 28 de Março e Rua Alvarenga Filho. “Para esta intervenção, o trânsito será desviado da Avenida José Alves de Azevedo na Rua Alvarenga Filho; o cruzamento da Avenida Pelinca será interditado para execução e após para travessia; o acesso da Avenida José Alves de Azevedo, pela Rua Doutor Siqueira, também ficará interditado”, detalha.

A Secom explica ainda que a aplicação de massa será na mesma avenida; “porém, no trecho entre a Avenida Alberto Torres e a Rua Benta Pereira, com interdições no cruzamento com a Gil de Góis, e nos acessos pela Benta Pereira e José Alves de Azevedo pela XV de Novembro”.

Segundo a secretaria, do total de ruas contempladas pelo programa, 91 já tiveram asfalto recuperado, o que representa cerca de 70% do total de vias; restando 39 ruas a serem fresadas e pavimentadas. Quanto à ampliação das ciclofaixas, Nelson Godá detalha que na Rua Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa), as sinalizações horizontais e verticais foram concluídas em toda extensão.

MAIS SEGURANÇA - “Os trabalhos de sinalizações seguem na Avenida Alberto Torres, da Praça do Santíssimo Salvador até o bairro da Pecuária”, ressalta o presidente do IMTT citando que, atualmente, Campos possui 55 quilômetros de malha cicloviária, dos quais, 15,5 quilômetros são de ciclofaixas. Ele adianta que até o final do ano, a meta é implantar mais 12 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota.

“As ciclofaixas garantem segurança e mobilidade aos ciclistas, bem como aos demais usuários do trânsito de Campos”, observa Nelson Godá exemplificando: “A ciclofaixa na Formosa, por exemplo, será interligada a sete ciclofaixas na área central, criando, pela primeira vez na cidade, uma malha cicloviária com a Avenida 28 de Março, Avenida Alberto Torres, Rua Barão de Miracema e Rua Barão da Lagoa Dourada”.

Pelo projeto, a sinalização específica para uso exclusivo de bicicletas será implantada em toda extensão da Formosa. “As ciclofaixas fazem parte de um trabalho previamente estudado; elas contribuem para a promoção da atividade física, melhoria da saúde pública e redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se, assim, com as metas de desenvolvimento sustentável”, enfatiza Nelson Godá.