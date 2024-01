Luísa Barreto e Vitor Mussi ressaltam Togo investimento que vem sendo feito no HGG - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 08/01/2024 17:55

Campos – A proposta do prefeito Wladimir Garotinho de investir no padrão de qualidade da saúde pública da rede municipal, em Campos dos Goytacazes (RJ), avança mais um degrau nesta terça-feira (9), a partir das 14h, com a inauguração do novo Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Guarus (HGG). A unidade conta com 20 leitos totalmente equipados.

Ao avaliar o avanço, o superintendente do HGG, Vitor Mussi, considera a entrega desse novo CTI o marco de toda a reforma do hospital: “O espaço foi ampliado e todo reestruturado para melhor atender a população e dar mais dignidade ao doente, além de uma melhor estrutura de trabalho para os profissionais de saúde que aqui vão atuar; quando pensarmos na reforma do HGG, vamos nos lembrar do novo CTI”.

O espaço será inaugurado pelo prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito, Frederico Paes. Segundo Vitor Mussi, o novo CTI faz parte da segunda fase da obra total do HGG: “O Centro Cirúrgico conta com cinco salas; a Pediatria; a Central de Material Esterilizado (CME) e a enfermaria de Clínica Médica, esse último com 44 leitos”.

O superintendente realça que todo o piso também será trocado e haverá a transformação de dois ambulatórios em uma enfermaria, que contará com 29 leitos: “A primeira etapa da obra do HGG teve início em 29 de novembro de 2021. Já a ordem de serviço para o início da segunda etapa das intervenções foi assinada em 6 de setembro de 2022, pelo prefeito Wladimir Garotinho e pelo secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, durante inauguração da Nova Emergência”.

FRUTO DE PARCERIA - A diretora da Clínica Médica do HGG, Luísa Barreto, enaltece: “Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho, por estarmos conseguindo entregar para a população um CTI realmente com equipamentos de ponta, com uma equipe muito bem preparada e com materiais novos. Dessa forma, poderemos implementar o melhor tratamento para toda essa população que merece”. Recentemente, o novo CTI do Hospital Geral de Guarus recebeu equipamentos, como camas e monitores.

A Secretaria de Comunicação (Secom) lembra que “essa conquista é resultado de emendas parlamentares obtidas pelo prefeito Wladimir, por meio dos deputados federais da bancada do Rio de Janeiro, que viabilizaram a aquisição dos equipamentos”. As obras foram divididas em duas etapas e são frutos de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

“O investimento total é de R$ 40 milhões. Somente na primeira etapa, que consistiu na construção da Nova Emergência e a execução da cobertura metálica (telhado) sobre todo o prédio, foram investidos R$ 16,239 milhões”, explica a Secom acrescentando: “Já a segunda etapa está sendo realizada com recursos do Governo do Estado, também em parceria com o município. O investimento é de R$ 25.568.383,94”.