Ranulfo Vidigal avalia que cada vez mais grandes redes têm escolhido Campos - Foto Portal Viu/Divulgação

Publicado 04/01/2024 15:27

Campos – Com base em dados divulgados no final de 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio de Janeiro comemora que quatro dos cinco municípios que mais ganharam participação no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021 estão no estado; entre elas, Campos dos Goytacazes.

O ranking das cidades que mais ganharam com a contribuição é composto também por Maricá, Saquarema e Niterói, cujos pesos referentes ao petróleo no levantamento representaram, respectivamente, R$ 1,2 bilhão; R$ 736 milhões; R$ 739 milhões em royalties.

No caso de Campos foram R$ 452 milhões.

Conforme O Dia divulgou no último dia 15, os municípios que mais conquistaram espaço na economia brasileira em 2021 foram Maricá-RJ (+ 0,5 p.p.), Saquarema-RJ (+ 0,3 p.p.), Niterói-RJ (+ 0,2 p.p.), São Sebastião-SP (+ 0,1 p.p.) e Campos dos Goytacazes-RJ (+ 0,1 p.p.).

Em posições contrárias, o IBGE apontou São Paulo (-0,6 ponto percentual), Rio de Janeiro (-0,4), Brasília (-0,3), Belo Horizonte e Porto Alegre (-0,1 ponto nos dois casos). Com relação ao destaque propagado pelo governo do Estado em relação a Campos, o diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, economista Ranulfo Vidigal avalia que reflete o incremento no ritmo dos negócios empresariais na cidade.

“Cada vez mais grandes redes escolhem Campos por ser o centro de uma região (a norte fluminense) com quase 1 milhão de habitantes e mercado de consumo aquecido”, pontua Vidigal destacando que, pelo segundo ano consecutivo, a cidade apresentou uma conjuntura de oportunidades produtivas muito favorável.

A constatação, segundo o economista, se deu “em decorrência da forte recuperação do setor de serviços e do papel multiplicador de renda, o orçamento municipal, com obras de infraestrutura, transferências sociais e salários em dia”. Na opinião do diretor, “para 2024 a expectativa será de manutenção desse quadro virtuoso”.