Jackson Sousa e Wladimir participaram da inauguração do Centro Integrado de Segurança Foto César Ferreira/Secom

Publicado 31/12/2023 14:39

Campos – Na contagem regressiva para a virada do ano, o Farol de São Thomé está com sistema de segurança pública reforçado, para mais tranqüilidade dos moradores e de quem tradicionalmente opta por passar o momento na praia, em Campos dos Goytacazes (RJ). A estrutura conta com 45 câmeras estrategicamente posicionadas, abrangendo desde o distrito de Santo Amaro até o litoral.

A iniciativa compõe o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) no Farol, inaugurado na manhã desse sábado (30), pelo prefeito Wladimir Garotinho, acompanhado pelo secretário Municipal de Ordem Pública, Jackson Sousa. Wladimir aponta que a medida visa também fortalecer as ações de segurança durante a temporada de verão, proporcionando maior

monitoramento e resposta eficiente a incidentes.

"Estamos investindo em equipamentos com objetivo de oferecer mais segurança aos moradores e visitantes”, ressalta o prefeito destacando o investimento em tecnologia de ponta: “No último verão eram 30 câmeras; agora são 45, todas com alta qualidade de imagem, permitindo zoom sem perda de resolução. A tecnologia será uma importante aliada neste verão".

O sistema consta de três tipos de câmeras: inteligentes, fixas e speed dome; com monitoramento das imagens é feito pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). "A iniciativa reforça o compromisso com a segurança e tranquilidade para o período do verão em Farol”, afirma Jackson Souza destacando que uma estrutura especial está preparada para a área da Marinha, onde acontecerão os shows.

“Nosso trabalho é sempre feito em parceria e ressalto a atuação da Guarda Civil, da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Rodoviária nas ações que já estão sendo desenvolvidas e serão intensificadas nos próximos dias", enfatiza o secretário. Ele considera o CISP um marco no avanço tecnológico e estratégico para a ordem pública no município.

SALDO POSITIVO - A programação do réveillon neste domingo (31) – coordenada pela Fundação Cultural Oswaldo Lima, em parceria com o Sesc - será aberta, na área de shows da Marinha, com pagode especial do grupo Vou Pro Sereno, a partir de 23h59; em seguida, haverá a queima de fogos. O espaço tem cerca de 32 mil metros quadrados e está estrutura com palco oficial do “Verão de Todos Nós 2024”.

A Fundação Cultural também programou evento para o balneário Lagoa de Cima, um dos mais importantes do roteiro turístico do município, distante apenas 28 quilômetros do centro da cidade. O show da virada será com a banda Energia Universitária, com início previsto para 23h.

A presidente da Fundação, Auxiliadora Freitas, destaca que toda programação foi definida sob orientação de Wladimir e que o órgão encerra o ano com saldo positivo: “A administração pública não mediu esforços para que eventos tradicionais (o réveillon é um deles) pudessem acontecer. Fechamos 2023 com muitos desafios, mas certos de que Campos vem fazendo sua parte”, pontua.