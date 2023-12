O cronograma de inaugurações foi definido pelo secretário Fábio Ribeiro e o prefeito Wladimir - Foto César Ferreira/Secom (Arquivo)

Publicado 26/12/2023 20:34

Campos – Mais de 600 quilômetros de estradas recuperadas no interior do município e cerca de 200 ruas e avenidas na cidade e nos distritos são contabilizados em resumo de realizações do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), deste ano, apresentado pelo secretário de Obras, Fábio Ribeiro. Juntamente com o prefeito Wladimir Garotinho, ele programou um cronograma de inaugurações até o próximo dia30.

“Além de mudar o aspecto do ambiente, essas demandas mudam a autoestima e a qualidade de vida dos moradores, porque as obras de infraestrutura dotam os bairros de sistemas de saneamento, e a urbanização melhora a mobilidades dos veículos e dos pedestres por causa das ruas asfaltadas e sinalizadas e calçadas padronizadas”, comenta Ribeiro ressaltando que grande parte das estradas foi recuperada pela Secretaria de Agricultura.

Está definido que Wladimir estará entregando obras à população até o penúltimo dia do ano (próximo sábado); parte delas, segundo o secretário, executada dentro da política de parcerias com o governo estadual, adotada pelo prefeito desde o início da sua administração; lembra que nesta quarta-feira (27), acontece o lançamento das obras de recapeamento asfáltico em Santa Ana.

De acordo com o cronograma, quinta-feira (28), Wladimir inaugura Espaço de Lazer com playground e Academia para Terceira Idade, no Jardim Carioca, em Guarus; é a primeira etapa do Calçadão, na margem da extensa Avenida Professora Carmem Carneiro, que começa no entroncamento com a Tancredo Neves e vai até próxima ao aeroporto.

FECHAMENTO SÁBADO - Na sexta-feira (29), a população do Parque Eldorado recebe o novo Calçadão; consta de espaço de lazer com equipamentos para a prática de esportes, brincadeiras para as crianças e academia para idosos. No sábado (30), a agenda de inaugurações será fechada: “Vão ser entregues obras que passam a contemplar veranistas e turistas da Praia do Farol de São Tomé, com reestruturação da Praça da Marinha”, aponta Fábio Ribeiro.

Estão inseridos no projeto, também, espaço de lazer, Academia da Terceira Idade e playground para diversão das crianças. O secretário pontua que dezenas de bairros da cidade, distritos e localidades do interior foram contemplados com obras durante o ano de 2023, que proporcionam melhoria na qualidade de vida da população.

“As obras deste ano foram iniciadas prioritariamente na área da Saúde”, assinala Fábio Ribeiro, realçando: “Podemos citar, por exemplo, a reestruturação de 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde); construção da Nova Emergência do Hospital Geral de Guarus, já concluídas; construção do novo Hemocentro Regional; da Clínica Regional de Hemodiálise, dentre outras”.