Wainer Teixeira detalha os pagamentos antecipados e os compromissos cumpridos - Foto César Ferreira/Secom

Wainer Teixeira detalha os pagamentos antecipados e os compromissos cumpridos Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/12/2023 22:11 | Atualizado 20/12/2023 22:22

Campos – Nesta quarta-feira (20), a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) depositou a segunda parcela do 13º salário dos servidores do quadro permanente e programou para sexta-feira (22) o pagamento dos prestadores de serviço (RPA). Quanto aos demais servidores e cargos comissionados, serão pagos na próxima terça-feira (26).

O prefeito Wladimir Garotinho anunciou a antecipação do pagamento de dezembro desde o início da semana. Os salários são pagos, tradicionalmente, dentro do mês trabalhado, no último dia útil. “Serão injetados quase R$ 200 milhões na economia do município, contribuindo para a geração e manutenção de empregos”, observa o prefeito.

Wladimir aponta ainda que os servidores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia também estão recebendo 1/3 um terço de férias: “O calendário de pagamento foi ajustado para que todos os trabalhadores possam se programar para as festas de fim de ano”.

O secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira, detalha que a folha de pagamento dos servidores, com o 13º salário, totaliza R$ 186.744.006: “Outro benefício efetuado neste mês é o pagamento do 1/3 de férias a 4.548 servidores da Secretaria de Educação, totalizando R$ 6,5 milhões”, confirma.

Segundo Teixeira, todos os servidores recebem férias antes de sair: “Agora, também, além dos professores, estamos pagando a todos os profissionais da Educação; como saem de férias em janeiro, estamos antecipando o 1/3 de férias, uma parte importante dessa organização para estarem com todos os direitos trabalhistas em dia”.

REAJUSTE - De acordo com o secretário, a prefeitura fecha o ano com os pagamentos dos servidores em dia, concedendo o reajuste escalonado de 10,4%, que será concluído em março, e ainda realizando concurso público para várias carreiras, o que não acontecia há anos: “Foram 2% em agosto, mais 2% em setembro e outros 2% em novembro”.

O percentual previsto representa um acréscimo na folha de mais de R$ 4,8 milhões apenas neste ano: “O reajuste faz parte do programa de valorização do servidor municipal, que vem recebendo em dia os salários”, pontua Teixeira acentuando que todas as rescisões geradas até o dia 10 estão sendo pagas dentro do mês.

Teixeira assinala ainda que estão sendo alcançados resultados de compromissos cumpridos: “Estamos dando continuidade à organização da administração municipal com a implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), do eSocial e a realização de três concursos para várias áreas”, conclui.