Landro Cruz e Wladimir ressaltam a importância da obra para desafogar a entrada da cidade Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/12/2023 19:12

Campos – Com obras iniciadas em março deste ano, a primeira etapa da duplicação urbana de trecho da BR-101, no trevo da entrada da cidade, em Campos dos Goytacazes (RJ), foi inaugurada no início da tarde desta terça-feira (19). A iniciativa faz parte de projeto da Estrada do Contorno, articulado desde quando Rosinha Garotinho era prefeita.



O trecho compreende do início da Avenida Arthur Bernardes, no antigo “Trevo do Índio” (na entrada da cidade), km 67, ao Shopping Boulevard (km 65,5), com investimento da ordem de R$ 19 milhões para a extensão de 1,2 km. A inclusão obra faz parte do projeto de duplicação da Estrada do Contorno e foi pleiteada pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho,quando deputado federal, e a ex-deputada Clarissa Garotinho, irmã dele.

A próxima etapa é uma extensão até o entroncamento das Ruas Rocha Leão e Espírito Santo, solicitada diretamente ao então ministro dos Transportes do governo Bolsonaro, Tarcísio Freitas. As obras entregues nesta terça-feira foram realizadas pela Arteris Fluminense, que está prorrogando a concessão da BR-101 por mais um ano (o contrato do aditivo termina em março de 2024).



Segundo Wladimir, a duplicação do segundo trecho urbano já está em Brasília para licitar: “Essa é uma obra muito importante para o município, porque vai desafogar a entrada de nossa cidade e, também, para quem vem pela rodovia de passagem; agradeço à Arteris e ao Governo Federal; o tráfico vai ficar ainda melhor em nossa cidade”.



O prefeito participou da inauguração, ao lado de autoridades da concessionária que administra a rodovia; da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e Polícia Rodoviária Federal (PRF); além do subsecretário Municipal de Mobilidade, Sérgio Mansur; e o secretário de Obras, Fábio Ribeiro.



Mansur destaca que a duplicação é de extrema importância: “Esse trecho era um dos maiores de congestionamento na BR-101, na travessia de Campos; a obra foi realizada em prazo curto e com pouco impacto para o trânsito, com resultado visível satisfatório; estamos buscando, junto ao DNIT, a continuidade da duplicação até a Rua Rocha Leão”.



DENTRO DO PRAZO - Fábio Ribeiro enfatiza que o objetivo da obra é dar maior mobilidade ao trânsito: “A prefeitura entrou também como facilitadora diante das concessionárias, como por exemplo, com a Águas do Paraíba, que tinha canos a serem retirados; e também nos acessos criados até o término da obra”.



Ribeiro explica que a via conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e separadas com divisórias duplas metálicas, permitindo maior fluidez ao tráfego e redução de acidentes: “Iniciada em março deste ano, a obra teve um investimento de R$ 19 milhões e foi concluída dentro do prazo do Governo Federal; Mais de 100 profissionais alocados nos trabalhos e a mão de obra local priorizada”.



O superintendente de Eficiência Operacional da Arteris, Cyro Lessa, comemora: “A conclusão dessa obra nos enche de orgulho e reforça o compromisso da Arteris em oferecer melhores condições de trafegabilidade e fluidez para os usuários; é um trabalho contínuo para que essas jornadas aconteçam em segurança e com serviços de qualidade, dentro das regras de ouro da companhia”.



O gerente de Implantação e Conservação da concessionária, Landro Cruz, reforça: “É uma demonstração de como é possível conciliar a demanda de ampliar a capacidade de tráfego de longa distância, com a necessidade de desenvolver uma obra que atenda da melhor forma possível a população. Trabalhamos em turnos extras, inclusive durante a madrugada, visando o menor impacto no tráfego”.



De acordo com o gerente, a Arteris também concluiu a instalação de 54 novas câmeras digitais de monitoramento na BR-101/RJ, no trecho sob concessão, ampliando a cobertura para 70% da via: “O investimento de R$ 3,1 milhões ainda contemplou a colocação de postes e elementos de proteção para estes equipamentos”.