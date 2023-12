Além de investir nos estoques, as lojas cuidaram da ornamentação em cada uma delas - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:10

Campos – A uma semana do Natal, a expectativa do comércio de Campos dos Goytacazes (RJ) é de que haja aumento de até 10% nas vendas, mesmo percentual registrado no ano passado. Porém, existe a possibilidade dessa projeção aumentar, a partir do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores pelo governo municipal, até quarta-feira (20).

A expectativa é do presidente da Associação Comercial de Campos (Acic), Fernando Loureiro, ressaltando que os lojistas se prepararam para atender ao público. O presidente incentiva que é importante a população prestigiar o comércio: “O shopping da área central estará funcionando das 9h às 21h esta, incluindo o domingo; o comércio está abastecido para oferecer bom atendimento, preço e qualidade no atendimento”, afirma.

Loureiro orienta o consumidor a prestigiar o comércio local: “Evite comprar ‘gato por lebre’; exerça o direito de verificar o que está comprando". Loureiro diz que os empresários têm observando um maior movimento no comércio campista: “Acreditamos que a regularização do pagamento dos servidores municipais e estaduais esteja contribuindo para este aquecimento”.

No caso do momento natalino, o presidente da Acic realça que os comerciantes também investem em produtos e na decoração das lojas, visando chamar atenção da clientela: “O fechamento da decoração na principal praça, a São Salvador, por parte do poder público, também vem ajudando".

Loureiro assinala que pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que os principais presenteados serão filhos (60%); mãe (48%); cônjuge (44%); irmão/irmã (28%): “A expectativa é que o Natal, a melhor data para o comércio brasileiro, deve injetar R$ 74,6 bilhões na economia nacional”.