Wladimir tem aprovação em índice elevado na sua administração desde o início do ano Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/12/2023 21:03

Campos – Em março deste ano, o Instituto GPP, com conceito relevado em nível nacional, apontou a administração Wladimir Garotinho, em Campos dos Goytacazes (RJ), com cerca de 90% positivos, na soma de bom, regular e ótimo. Agora, de acordo com postagem dos portais J3news.com e Campos 24h, o mesmo instituto revela o governo fechando o ano com quase 92% positivos.

A pesquisa teria sido realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, e mostra que 58,8% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom e 32,8% regular, contra 6,9%de ruim/péssimo; não sabem/não responderam totalizam 1,5%.

O Diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos, economista Ranulfo Vidigal, avalia que a pesquisa, com seu resultado muito positivo, reflete a conjuntura virtuosa da cidade relacionada à retomada do dinamismo econômico: “Os dados do emprego formal, da abertura de novas empresas e da massa nominal de salários confirmam isso”, pontua.

Vidigal relata que a prefeitura contribui nesse particular com a o equilíbrio fiscal, salários em dia, reajuste para o funcionalismo e parcerias gerando investimentos em obras fundamentais para a coletividade: “No aspecto simbólico, a pesquisa revela a capacidade do Wladimir e sua equipe cuidar das pessoas, notadamente as que mais necessitam”.

No terreno político, o economista observa que o “índice impressionante” de aprovação do governo pela população reflete a capacidade de diálogo e empatia do prefeito Wladimir com todos os segmentos da sociedade campista. Em março, ao analisar os números positivos apurados em relação à administração de Campos, o GPP resumiu que, historicamente, foi uma das mais altas registradas para um prefeito no município.

REFLEXOS DA GESTÃO - Na oportunidade, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Silva, comentou que os números mostraram a capacidade de gestão de Wladimir e do seu vice, Frederico Paes, no processo de reconstrução do município, “encontrado com salários dos servidores atrasados, serviços públicos paralisados, saúde sucateada, educação reprovada, em um cenário de caos e desesperança”.

Não apenas o GPP apurou índices impressionantes positivos relacionados ao governo de Campos. Em setembro, apenas pesquisando entre “aprovação e reprovação”, o Prefab Future apurou 77% de aprovação do governo. O diretor de pesquisas quantitativas do instituto, Henrique Serra, considerou impressionante: “É a maior aprovação de um prefeito no estado do Rio já medido até agora, desde que iniciamos a série em janeiro deste ano”.

Em mensagem no instagram, Wladimir disse, à época, ter ficado honrado com a confiança da população de Campos ressaltando: “Esses números mostram que o caminho que escolhemos trilhar foi acertado: ao lado da população, sem falsas promessas e muitas entregas; alguns até duvidavam que fossem possíveis, devido a um passado recente de abandono e discurso pessimista do antigo prefeito”. O Dia tentou falar com ele nesta quarta-feira (20), mas não conseguiu.