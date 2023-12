Maurício Cabral vê de forma muito positiva o cronograma de pagamentos definido por Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 28/12/2023 15:42

Campos – A economia de Campos dos Goytacazes (RJ) recebeu uma injeção superior a R$ 300 milhões este mês, por meio de pagamentos efetuados pelo governo municipal a fornecedores (cerca de R$ 120 milhões) e salários dos servidores (R$ 200 milhões), incluindo terceirizados e décimo terceiro.

De acordo com dados da Secretaria de Fazenda, esse é um dos maiores recursos pagos no mês de dezembro com essa finalidade e caracteriza uma demonstração de respeito aos fornecedores. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Fernando Loureiro, avalia que os recursos aquecem a economia como um todo.

“Qualquer empresário que tenha crédito merece esse atendimento e respeito, sem contar que esse dinheiro retornará para o mercado, mesmo que por meio de impostos”, comenta Loureiro acentuando: “O PIB melhora, assim como as condições de crédito e débito no mercado, fazendo com que a roda financeira gire, aumentando o fluxo de caixa do comércio, indústria e demais segmentos da sociedade como um todo”.

CIRCULAÇÃO EFICAZ - Outro ponto positivo citado pelo presidente da Acic é que a inadimplência dos créditos de terceiros que poderão ser cumpridos, tornam a economia do município mais forte e sólida, fazendo com que a circulação de capital seja eficaz para toda a sociedade: “Acumular riqueza na mão de alguns não é saudável para a economia como um todo; a circulação de capital e investimentos, sim, é fundamental para que a sociedade cresça economicamente”.

Também o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Mauricio Cabral, vê de forma muito positiva o pagamento de mais de R$ 100 milhões aos fornecedores da prefeitura neste período: “Além de dar a segurança comercial a eles, esse recurso fomenta uma cadeia de trabalhadores diretos e indiretos e também fornecedores terceiros”.

Cabral realça que os recursos ainda dão subsídios para o início do ano, quando acontecem as férias e os vencimentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), férias e demais obrigações acessórias referentes às empresas”. Os salários são pagos pela prefeitura dentro do mês de vencimento e, geralmente, antecipados, em casos especiais.