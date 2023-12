Tassiana Oliveira (centro) acompanhou todo trabalho da equipe que esteve no local - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 27/12/2023 19:55

Campos – Em cerca de uma hora, choveu aproximadamente 45 milímetros na região norte de Campos dos Goytacazes (RJ) com vento em velocidade que destelhou mais de 50 casas. O volume era previsto para sete dias de chuva gradativa e deixou seis famílias desalojadas. Todas as secretarias operacionais estão em alerta, tendo à frente a Defesa Civil.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano está dando assistência às famílias prejudicadas. No início da manhã, por meio de suas redes sociais, o prefeito Wladimir Garotinho se solidarizou com as pessoas que tiveram as suas casas danificadas e informou que equipes da Defesa Civil Municipal já estavam trabalhando desde as primeiras horas; também, determinou que outras secretarias se deslocassem para os locais afetados.

As ações foram acompanhadas pela primeira-dama Tassiana Oliveira. Em Conselheiro Josino e nas localidades de Santa Maria de Campos, Ribeiro do Amaro, Guandu e Vila de Palha, as pistas ficaram tomadas por galhos de árvores e foram desobstruídas pelas equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos.

Ribeiro do Amaro foi a área mais atingida pela ventania, ocorreram 13 quedas de árvores e o desabamento de uma igreja. Em toda a região norte do município, cerca de 50 casas foram destelhadas. Em Conselheiro Josino, Tassiana visitou os moradores atingidos e levantou a necessidade de cada família. O secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, afirma que toda equipe continua de prontidão.

LEVANTAMENTO - “Nas primeiras horas da manhã, unimos todas as secretarias para que pudéssemos iniciar as ações, com o objetivo de amenizar a situação difícil dessas pessoas”, diz Pascoutto confirmando que foi uma ventania inesperada e com bastante intensidade, que destelhou várias casas e derrubou uma igreja: “A Defesa Civil está realizando um levantamento das casas que foram destelhadas para que, junto com a Secretaria de Obras e a de Desenvolvimento Humano, possamos ajudar a população em suas necessidades”.

De acordo com a diretora de Proteção Social Básica da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Paloma Campos Cruz, após o mapeamento realizado pela Defesa Civil, estão sendo identificadas possíveis vulnerabilidades sociais, para o devido suporte: “As equipes do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Morro do Coco e de Travessão já foram acionadas para verificar a necessidade do atendimento”.

O Centro de Monitoramento de Desastres (Cemode) aponta que o tempo permanece nublado com previsão de chuva e ventos moderados para os próximos dias, possivelmente até a virada do ano, com chuva mais intensa.