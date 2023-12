Revoltados com a falta de energia prolongada, moradores interditaram trecho da BR-101 - Foto PRF/Divulgação

Revoltados com a falta de energia prolongada, moradores interditaram trecho da BR-101 Foto PRF/Divulgação

Publicado 27/12/2023 13:01 | Atualizado 27/12/2023 13:06

Campos – O final do ano registra uma série de problemas no sistema de energia elétrica em alguns municípios do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. A interrupção em sequência deixa moradores revoltados e gera manifestações contra a concessionária Enel, que cobre às duas regiões e é considerada líder em reclamações pelo Procom-Campos dos Goytacazes.

Diante de alguns casos de falta de energia registrados principalmente no mês de dezembro, a Enel informou que no dia 19, para evitar novas ocorrências emergenciais, em função da queda de uma torre de transmissão de outra empresa sobre uma linha de alta tensão da concessionária, seria necessário realizar um desligamento programado na rede de distribuição.

O procedimento foi feito durante a madrugada, afetando o fornecimento nos municípios de Cardoso Moreira e parte de Campos e São Francisco de Itabapoana. Em nota, a Enel pontuou que, com manobras remotas realizadas na rede, estaria restabelecendo o fornecimento de energia para grande parte dos clientes afetados até o início da manhã do dia 20.

No entanto, a interrupção voltou a acontecer, levando moradores da localidade de Itereré a interditar, nessa terça-feira (26), trecho da rodovia RJ-158, que liga Campos ao município de São Fidelis, para protestar. Os manifestantes alegaram que estavam há três dias sem energia elétrica fizeram uma barreira de pneus queimados e galhos espalhados na pista.

Por motivos semelhantes, também no mesmo dia, moradores da Comunidade Margem da Linha bloquearam parte da BR-101; reclamaram que estavam sem energia desde às 15h30 de segunda-feira (25) e que a Enel, já havia descumprido vários prazos para solucionar o problema. Nos dois protestos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou de perto. A empresa já estaria providenciando o restabelecimento da energia.

PERÍODO CRÍTICO - A qualidade do serviço prestado pela Enel tem motivado muitas reclamações e levou a Câmara Municipal de Campos a realizar uma audiência pública, no último dia 19, para discutir o quadro. Vários questionamentos foram feitos e a representante da concessionária, Andrea Andrade, respondeu apresentando os serviços da empresa.

De acordo com a Enel, entre 2017 e 2022 houve queda no número de interrupções de energia elétrica e no tempo de duração dessas interrupções. Porém, alega que o período de verão é crítico e que trabalha com acréscimo de equipes, estudo do histórico e criação de fluxo de atendimento emergencial.

O secretário do Procon-Campos, Carlos Fernando Monteiro, observou que, apesar dos investimentos realizados pela empresa, ainda há muito a ser feito: “Se fizer uma pesquisa de satisfação na nossa cidade junto à concessionária Enel, obviamente que essa pesquisa não será favorável”, destacou o secretário realçando que a Enel e a Águas do Paraíba são as empresas que lideram as reclamações no Procon.

Monteiro relatou que a taxa de acordos realizados com a concessionária de energia elétrica é muito baixa, levando a maior parte das demandas ao Judiciário. Não se tem ainda informações sobre o desdobramento da audiência pública.