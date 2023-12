Em uma das ações de segurança, a Infra Operações simula um acidente com vítimas - Foto Divulgação

Publicado 27/12/2023 14:53

Campos – Um acidente com uma aeronave, seguido de incêndio e cinco vítimas será simulado, nesta quinta-feira (28), no Heliporto do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ). A ação será realizada pela Infra Operações Aeroportuárias e visa capacitar os socorristas e prepará-los para eventuais emergências.

O simulado está prevista para as 16h30 e faz parte do Plano de Emergência do heliporto; é a terceira vez que acontece na unidade e contará com 30 colaboradores da Infra, operadora do heliporto, e de empresas instaladas no local. Antes, haverá uma palestra organizada pelo Grupo de Resgate Voluntário.

Segundo o superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares, “o treinamento é realizado a partir de uma abordagem colaborativa, em que todos os membros atuam de forma coordenada para controlar o acidente”; ele pontua que após o treinamento será gerado um relatório para identificar pontos de melhoria, que passam a integrar o Plano de Emergência.

Tavares ressalta que, além desse simulado, outros treinamentos são promovidos periodicamente pela Infra: “No decorrer do ano, realizamos simulados pontuais, como: comunicação, tempo de resposta, evacuação de instalações, tudo em consonância com a legislação vigente. Uma novidade neste simulado de acidente é a inclusão de mais uma empresa aérea e a colaboração do Grupo de Resgate”, realça.

Em caso de acidente real, o superintendente aponta que o heliporto tem uma equipe de bombeiros em plantão diário: “O Plano de Emergência é ativado imediatamente pelo Centro de Operações Aeroportuárias, que aciona os recursos internos e externos”, acrescenta.

Instalado na Estrada Teotônio Ferreira de Araújo (antiga Estrada do Açúcar), o Heliporto do Farol é o primeiro espaço público para pouso de helicópteros do Brasil homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O local possui estrutura estrategicamente posicionada para atender à demanda off-shore, com focos nas Bacias de Campos e do Espírito Santo.