Wladimir conseguiu o recurso em um dia e no outro assinou o convênio com a Caixa Econômica - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 29/12/2023 19:20

Campos – A estratégia do prefeito Wladimir Garotinho de buscar parceiros para potencializar as políticas de desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (RJ) rende mais um fruto importante, a três dias da virada do ano. São R$ 2.2 milhões, liberados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Caio Vianna, com foco no turismo.

O recurso foi garimpado nessa quinta-feira (28), em Brasília, onde Wladimir esteve com Caio Vianna e articulou a assinatura de convênio com a Caixa Econômica Federal, através do recurso da emenda parlamentar, direcionado para melhorias no Horto Municipal e no Morro do Itaóca.

Wladimir e Caio foram adversários políticos nas eleições de 2020; porém, decidiram caminhar juntos na linha do interesse público. No dia 13 de novembro, o parlamentar esteve no gabinete do prefeito para anunciar emendas no valor total de R$ 2,1 milhões ao município - R$ 1 milhão para a Saúde, R$ 600 mil para a Pesca e R$ 500 mil para a Agricultura.

Vianna havia atendido solicitação de Wladimir que, na ocasião, justificou: "Todos sabem que fomos adversários em alguns momentos, mas o que importa é ter maturidade política pelo bem do povo de Campos". Com a iniciativa de ambos, em um mês e meio, a parceria rendeu a Campos cerca de R$ 4,3 milhões em duas emendas parlamentares.

“Assinei mais um convênio com a Caixa Econômica Federal, que consegui liberar ontem quando estive em Brasília. Assim que a Caixa liberar, começaremos a obra no próximo ano”, comentou Wladimir nesta sexta-feira (29). A secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, destaca a visão do prefeito em relação à importância de o governo municipal investir no setor.

Patrícia analisa que Campos é uma cidade de características muito diferenciadas, natureza abundante, sabores marcantes e tem um povo acolhedor: “O prefeito entende o turismo como precursor de desenvolvimento econômico e social, um segmento que precisa de investimentos para fazer girar o ciclo virtuoso da atividade turística”.

A secretária realça que o Morro do Itaoca e o Horto Municipal são importantes espaços turísticos, de vocações diferentes: “De uma vez só, a gestão do prefeito Wladimir, com o apoio do deputado Caio Vianna, inaugura um tempo de grandes eventos esportivos, interação com a natureza, valorização do nosso potencial de forma responsável e sustentável”, conclui.