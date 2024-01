Ana Carolina viaja dia 19 para os EUA e diz que a oportunidade a deixa feliz demais - Foto Divulgação

Ana Carolina viaja dia 19 para os EUA e diz que a oportunidade a deixa feliz demais Foto Divulgação

Publicado 04/01/2024 12:57

Campos - Entre nove mil candidatos, Ana Carolina Ribeiro, estudante do curso de Administração da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins - pertencente à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) -, em Campos dos Goytacazes (RJ), ficou na lista dos 46 escolhidos para representar o Brasil no intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos da América (EUA).

A iniciativa faz parte do programa Jovens Embaixadores. Ana Carolina tem 17 anos e não é a primeira vez que ela tenta o intercâmbio; em 2022 a jovem não foi selecionada; porém, se preparou mais para a edição de 2023. Dia 15 de janeiro, a estudante viaja para São Paulo e, quatro dias depois, para os Estados Unidos.

A estudante comenta que o aumento de autoconhecimento que obteve contribuiu para ela alcançar o objetivo: “Foi o que fez com que eles me selecionassem como uma das jovens embaixadoras que irão representar não só o estado do Rio, mas também o Brasil nessa nova edição do intercâmbio. Saber que vou ter essa oportunidade me deixa feliz demais”.

Ana Carolina revela que quando recebeu a notícia, foi quase como uma confirmação de que os seus esforços ao longo dos anos têm valido a pena: “Ao mesmo tempo, era como se eu tivesse sido marcada com a responsabilidade de tentar trazer oportunidades como essa para outros jovens ao meu redor”.

O Jovens Embaixadores é uma iniciativa do Departamento de Estado norte-americano, coordenado no Brasil pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América; tem como parceria as secretarias estaduais de Educação do país, do Conselho Nacional de Secretários de Educação e outras instituições.

Para participar do intercâmbio os candidatos precisam: ser alunos do Ensino Médio da rede pública; ter boa fluência oral e escrita em Inglês; ser comunicativo, com perfil de liderança e iniciativa e estar engajado em iniciativas de empreendedorismo e ou impacto social em suas comunidades.