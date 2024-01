Paulo Hirano avalia que o foco do governo é melhoria da qualidade de vida para todos os munícipes - Foto Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:15

Campos – “Servir àqueles que mais precisam foi um dos compromissos assumidos pelo nosso governo; saúde para todos é a temática que vem ao encontro do modelo de gestão implantado pelo prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes”. A avaliação é do secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), Paulo Hirano.

De acordo com Paulo Hirano, os investimentos para a melhoria da assistência à população tiveram um aumento significativo em 2023, demonstrando que o governo de Campos prioriza o cuidado com as pessoas, a partir do atendimento humanizado e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, garantindo mais qualidade de vida à população.

O secretário pontua que, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) reabertas e inauguradas, “que foram sete neste ano (das 46 encontradas fechadas, a atual gestão reabriu 30), o governo entregou o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Dr. Makhoul Moussallem, com funcionamento 24h; a UBS Pet, que vai iniciar o atendimento a cães e gatos de todos os portes a partir de dois de janeiro, dentre outros serviços”.

Nove ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que está em fase de implantação são computadas por Paulo Hirano no campo da assistência; ele acrescenta o projeto SOS Coração: Nossa missão é cuidar das pessoas, que já contabiliza 173 vidas salvas em decorrência do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

Também é ressaltado o programa Sífilis Zero, que tem como objetivo reduzir o número de casos, interromper a transmissão e estabelecer fluxo de monitoramento aos pacientes em tratamento e o Protocolo do Pré-natal. “Em andamento, tem a obra de ampliação e reforma do Pronto-Socorro do Hospital Ferreira Machado (HFM)”, acrescenta o secretário.

Outras demandas em andamento são obra do Novo Hemocentro; a Clínica Regional de Hemodiálise Amigos do Rim Francisco Paes Filho; obra de reforma geral e reestruturação do Centro de Referência e Tratamento da Criança e Adolescente (CRTCA II), a segunda etapa da obra do novo Hospital Geral de Guarus (HGG), cujas intervenções seguem a todo vapor, além de outras UBS e UBSF.

PRIORIZAÇÃO - “Em 2023, nosso foco foi a melhoria da qualidade de vida para todos os munícipes, aumentando o acesso aos serviços de saúde”, comenta Paulo Hirano adiantando: “No próximo ano não será diferente, pois a determinação do prefeito Wladimir é priorizar o ser humano e a gente tem avançado muito nesse sentido”.

Realçando os avanços, o secretário assinala que a atual gestão também não poupou esforços para a reestruturação da Atenção Básica, além da aplicação de recursos na aquisição de mobiliário, veículos, equipamentos, material hospitalar, computadores, aparelhos de ar condicionado e outros investimentos. “No ano passado, os Mutirões da Saúde zeraram as filas de anos de espera com um total de 92.600 mil procedimentos realizados”, enfatiza.

Paulo Hirano exemplifica que as ações dobraram o quantitativo oferecido inicialmente: “Foi o caso das cirurgias ortopédicas, que até o mês de outubro de 2022, chegaram a mais de 30 mil procedimentos, entre consultas, cirurgias e fisioterapia, superando a meta proposta que era de 15.828 intervenções. Desde então, o governo já investiu R$ 15.020.708,52 em 112.845 procedimentos, entre exames de alta complexidade, cirurgias eletivas, ginecológicas, bariátricas e ortopédicas”, conclui.