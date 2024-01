As atividades do projeto são desenvolvidas em espaços cedidos peça Uenf, em Campos - Foto Divulgação

As atividades do projeto são desenvolvidas em espaços cedidos peça Uenf, em Campos Foto Divulgação

Publicado 19/01/2024 15:24

Campos - Voltado para pessoas com deficiência, o Paraesporte abre na próxima terça-feira (23) a Colônia de Férias para seus alunos. Entre as atividades, estão programadas atividades lúdicas, aquáticas e esportivas até o dia 29 de fevereiro, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ).

“A realização da Colônia de Férias já é uma tradição entre os alunos que ficam ansiosos pelas atividades oferecidas”, comenta o fundador do Paraesporte, Raphael Thuin, ex-atleta da seleção brasileira de natação: “Eles aproveitam o momento de férias nas unidades escolares para ser divertirem no projeto”, acentua.

O professor e coordenador do Paraesporte, Fábio Coboski explica que este ano, a colônia será dividida em dois turnos: “Nas terças e quinta-feiras, das 13h30 às 16h30, serão destinadas aos alunos de seis a 12 anos; já de 8h30 às 11h30, às quarta e sexta- feiras serão reservadas para os alunos com mais de 13 anos”.

Fábio Coboski pontua que, atualmente, cerca de 400 pessoas com deficiência participam do projeto que, segundo ele, é um dos maiores projetos sócio-esportivos do país. “As aulas deste ano, estão previstas para retornarem na primeira semana do mês de março”.