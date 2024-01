Voo Livre é uma das modalidades com campeonato programado para o Morro do Itaoca - Foto César Ferreira/Secom

Voo Livre é uma das modalidades com campeonato programado para o Morro do Itaoca Foto César Ferreira/Secom

Publicado 23/01/2024 14:50 | Atualizado 23/01/2024 15:09

Campos – Com destaque no mapa turístico do Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes traça estratégias visando impulsionar o desenvolvimento sustentável nos próximos 30 anos. A secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, afirma que 2023 foi um ano importante para o setor e que a expectativa para 2024 não é diferente.

Patrícia explica que a secretaria está dando continuidade ao Inventário Turístico para um diagnóstico minucioso do potencial e das condições de acesso e logística do município: “O resultado vai balizar todas as nossas ações e estará à disposição para que a iniciativa privada possa utilizá-lo como ferramenta, a fim de alcançar suas metas de forma assertiva“.

Em junho do ano passado, o Ministério do Turismo divulgou Campos classificado na categoria B, no Mapa Turístico (MTur). Trata-se de uma iniciativa para que os gestores públicos possam identificar o desempenho da economia no setor. A secretária destaca que a criação da secretaria, pelo prefeito Wladimir Garotinho, aconteceu em um momento de alinhamento das metas do Ministério do Turismo, estado e município.

“Com a criação, o prefeito aponta Campos para a direção do desenvolvimento turístico feito de forma profissional, valorizando todo nosso potencial, dialogando com a sociedade civil e, principalmente, pensando a cidade numa perspectiva sustentável”, pontua Patrícia Cordeiro apontando outros investimentos, como foco o Turismo Esportivo, com competições em Lagoa de Cima, Rio Paraíba do Sul e Farol de São Tomé.

As obras de revitalização do Cais da Lapa, que hoje conta com um letreiro artístico e se prepara para ser a sede da secretaria de Turismo, também são ressalotadas pela secretária que realça: “No ano passado, a prefeitura anunciou ainda a revitalização do Horto Municipal e do Morro do Itaoca, com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Caio Vianna.

Estamos trabalhando no desenvolvimento do conceito de utilização do Horto e do Itaoca”.

NAIS PROJETOS - Sobre o Itaoca, Patrícia relata que as questões ambientais estão sendo tratadas em paralelo ao processo de adequação do espaço e da rampa, para que o conceito de utilização seja pautado pela sustentabilidade, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes (FME). “Já estamos fazendo contatos para a realização de campeonatos a nível nacional de modalidades como Voo Livre, Parapente e Downhill bike”, adianta.

Outro projeto citado pela secretária é a Rota do Pescado Campista, que está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e a ONG Ecoanzol, ela disse que está em desenvolvimento a Rota do Pescado Campista: “É um projeto ousado, que vai ao encontro de um movimento turístico potente, além de abrir um campo vasto para a realização de grandes eventos aquáticos”, assinala.

Fechando o relato, a secretária fala sobre o Turismo Histórico e Religioso, por meio do Caminho da Fé (de Santo Amaro ao de São Bento), envolvendo as igrejas históricas da Baixada Campista. É garantido por lei do vereador licenciado Fábio Ribeiro, atual secretário de Obras. “O espírito dessa lei é justamente ressaltar a importância da nossa região para a história do Brasil”, resume Patrícia.