Saracura-carijó é um dos oito animais empalhados que estarão em exposição Foto Divulgação

Publicado 23/01/2024 17:10 | Atualizado 24/01/2024 13:03

Campos – Oito animais silvestres empalhados - que foram capturados, já sem vida, nos arredores do Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ) – estarão em exposição, na próxima quinta-feira (25), no aeródromo. A iniciativa é da Infra Operações Aeroportuárias, concessionária administradora do porto de helicópteros, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O evento será das 9h às11h, com entrada aberta ao público. Objetivo é conscientizar a população sobre a existência da fauna local. Segundo o superintendente do heliporto, Rosimar Tavares, entre os animais empalhados estão saracura-carijó, tatu-galinha, socó-boi-baio, falcão-peregrino, teiú, tamanduá-mirim, mão-pelada e cobra-cipó.

Além da exposição, representantes do Inea explicarão a importância de respeitar a vida dos animais silvestres que vivem no local; também, haverá distribuição de folders sobre o Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag) e atividades de observação de aves. “A iniciativa reforça o compromisso da Infra com a preservação ambiental; o evento é uma forma de valorizar o local em que o terminal está inserido”, enfatiza Rosimar Tavares.

O superintendente assinala que a exposição de animais empalhados destaca a sensibilidade ambiental da equipe do heliporto e busca conscientizar o público sobre os desafios enfrentados pela fauna local. “O Heliporto Farol de São Tomé assume o compromisso de ser mais do que uma plataforma de transporte, mas também um defensor ativo da preservação ambiental", ressalta.

Na opinião do gestor do Pelag, Samir Mansur, a parceria é muito positiva: "Colaborar com o heliporto nesta exposição é uma oportunidade única de unir forças para a conscientização ambiental. A preservação da fauna local é uma responsabilidade compartilhada, e esta parceria exemplifica como setores diferentes podem se unir para um propósito maior". O heliporto fica na Estrada Teotônio Ferreira de Araújo, 355 (antiga Estrada do Açúcar), na praia do Farol.