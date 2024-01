O Bartolomeu Lisandro ocupa área de 949.114,04 m², nas proximidades da BR-101 Foto Aeroporto/Divulgação - Foto Divulgação

O Bartolomeu Lisandro ocupa área de 949.114,04 m², nas proximidades da BR-101 Foto Aeroporto/DivulgaçãoFoto Divulgação

Publicado 26/01/2024 20:46 | Atualizado 26/01/2024 21:26

Campos - Com os voos comerciais Campos-Rio e vice-versa suspensos, desde outubro do ano passado, por causa da mudança de legislação referente aos aeroportos Santos Dumont e Galeão, na capital fluminense, o Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes, acaba de anunciar mais um voo diário (totalizando dois) com destino a Campinas a partir de cinco de fevereiro. A informação é da Infra Operações Aeroportuárias, responsável pela administração do terminal desde 2019.

Principal Aeroporto da região norte do Estado do Rio de Janeiro, o Bartolomeu Lisandro está localizado a 12 quilômetros do centro da cidade, em área de 949.114,04 metros quadrados (m²), nas proximidades da BR-101 (Campos-Vitória), região de Guarus. O superintendente, Samuel Ferraz, afirma que até agora não recebeu nenhuma indicação de retomada da linha Campos-Rio; mas considera a conexão com Campinas um importante avanço para as operações.



Segundo Ferraz, de 2022 para 2023 o aeroporto registrou um aumento de 28% no número total de passageiros transportados. “A iniciativa de um novo voo parte, sobretudo, da percepção de demanda da região por parte da companhia aérea, que sinaliza ao aeroporto a necessidade da infraestrutura”, pontua.



O superintendente detalha que a rota Campos-Campinas, é operada pela Azul Linhas Aéreas e prevê mais um voo diário, em média com 1h50 de duração, “sendo, a partir de fevereiro, dois pousos em Campos vindos de Campinas e duas decolagens saindo de Campos para Campinas. Com a iniciativa, a região norte fluminense passa a contar com mais uma opção de horário”.

“A rota é para um centro comercial relevante no país, também considerado um amplo eixo conectado a outros aeroportos”, avalia Ferraz comentando: “Isso fomenta a movimentação de pessoas entre esses centros e o desenvolvimento de negócios. A Infra está sempre em busca de oportunidades para ampliar a malha atendida no aeroporto”.



Atualmente, O Bartolomeu Lisandro opera a aviação comercial, atendida pela Azul Linhas Aéreas; mas há também a movimentação de taxi aéreo offshore e a aviação executiva geral. Ferraz esclarece que não há exclusividade para operação de uma companhia área no aeroporto. “As empresas aéreas e os aeroportos seguem aos seus respectivos normativos inerentes ao setor”, resume.