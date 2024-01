Marcelo Feres lembra que muitas das propostas sugeridas já são executadas pela prefeitura de Campos - Foto Wellington Rangel/Divulgação

Publicado 25/01/2024 17:50 | Atualizado 25/01/2024 18:03

Campos – Seguindo a nova política de alfabetização brasileira lançada pelo governo federal, desde o ano passado, Campos dos Goytacazes (RJ) aderiu ao Compromisso Criança Brasil Alfabetizada para 2024, buscando melhorar a qualidade da educação na rede municipal de ensino.

O Compromisso visa subsidiar ações concretas dos estados, municípios e Distrito Federal para a promoção da alfabetização de todas as crianças do país, fazendo com que 100% do público-alvo estejam alfabetizados ao final do segundo ano do Ensino Fundamental. Também, garante recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto anos, afetadas pela pandemia.

O secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Marcelo Feres, lembra que em novembro o órgão promoveu reunião com os gestores da rede, no auditório da prefeitura, a fim de orientá-los quanto às ações que serão desenvolvidas a partir dos eixos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC): “Todos foram instruídos a registrar a confirmação de interesse ao Compromisso no sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo, através do preenchimento do Plano de Ação”.

De acordo ainda com Marcelo Feres, gestores, coordenadores de setores e diretores escolares participaram também do Seminário Alfabetiza RJ, no Teatro Cesgranrio, em outubro, com o objetivo de apoiar a implementação do Compromisso Criança Alfabetizada no Estado do Rio de Janeiro, tendo como premissas do Compromisso gestão e governança; formação de profissionais de educação; infraestrutura física e pedagógica; reconhecimento de boas práticas; Sistemas de avaliação; entre outras.

“Muitas das propostas sugeridas já estão sendo executadas pela prefeitura de Campos, antes mesmo da adesão ao Compromisso, por meio da materialização do Programa de Aprendizagem Eficiente, implantado em 2021 pela Seduct”, afirma o secretário acrescentando que cada um desses objetivos já vem sendo buscado por meio da eleição de gestores, aumento do salário dos diretores.

Como exemplos, Marcelo Feres pontua ainda criação do Comitê Permanente de Planejamento e Gestão, favorecendo um processo de construção de uma gestão democrática e colaborativa; reforma das unidades escolares (e construção de novas), com ampliação da oferta de vagas; criação da Escola de Formação dos Educadores Municipais; valorização profissional por meio da implantação do Plano de Cargos e salários; além de outros.