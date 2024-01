Carlos Eduardo, Jackson Sousa e Levino avaliaram a repercussão no mês de janeiro - Foto Michelle Richa/Divulgação

Publicado 31/01/2024 17:51

Campos – A programação oficial do “Verão de Todos Nós”, em Campos dos Goytacazes (RJ), está prorrogada até o primeiro final de semana após o carnaval. A medida já havia sido anunciada pelo prefeito Wladimir Garotinho, atendendo solicitação de comerciantes, ambulantes e proprietários da rede hoteleira diante ao cancelamento dos grandes eventos no Farol e em Lagoa de Cima durante o impasse para aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

Nesta quarta-feira (31), representantes de secretarias e órgãos da do governo municipal se reuniram, na sede da Secretaria de Ordem Pública, para avaliação do verão em janeiro e discutir planejamentos do carnaval em Farol de São Tomé, Lagoa de Cima, Santa Maria e Tocos; além da prorrogação para programação da temporada.

O coordenador do “Verão de Todos Nós”, Carlos Eduardo Azevedo, avalia que a reunião foi bastante produtiva: “Alinhamos toda a infraestrutura e segurança do próximo final de semana de verão, o carnaval em Farol, Lagoa de Cima, Santa Maria e Tocos, e o primeiro final de semana após o carnaval. As nossas equipes estarão de prontidão para garantir mais comodidade a todos”.

Carlos Eduardo ressalta que a repercussão em janeiro foi excelente: “Foram finais de semanas sem intercorrências, aonde vimos todos os públicos se divertindo, brincando e dançando em todos os eventos que a prefeitura organizou”. O coordenador aponta que a parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) foi de sucesso.

“Todos os eventos ao longo do mês de janeiro foram tranquilos e vamos continuar trabalhando para manter o mesmo padrão de segurança durante os eventos que virão”, relata o secretário de Ordem Pública, Jackson Sousa, que presidiu a reunião de avaliação.

Também participaram do encontro, o comandante da Guarda Civil Municipal, Wellington Levino; secretária de Serviços Públicos, Simone Muniz; representantes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Secretaria de Obras e Infraestrutura, Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca) e Secretaria de Defesa Civil.