A continuidade da parceria reuniu representantes da Uenf e do projeto Paraesporte Foto DivulgaçãoFoto Divulgação

Publicado 02/02/2024 11:39

Campos – O acesso às atividades esportivas, desenvolvimento cognitivo e socialização a cerca de 400 alunos do Paraesporte/Enel está garantido, por mais quatro anos, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ). A parceria, iniciada há três anos, foi renovada nessa quinta-feira (1), pela reitoria da instituição e a direção do projeto.

Participaram da reunião, o presidente do Paraesporte, ex-atleta da seleção brasileira de natação, Raphael Thuin; a reitora da Uenf, professora Rosana Rodrigues; e o ex- reitor, Raul Palacio: “O Paraesporte/Enel vem crescendo a cada ano e poder contar com este espaço maravilhoso e arborizado da Universidade só vem a somar com a proposta de inclusão", comemora Raphael Thuin.

Rosana Rodrigues relata que conhece bastante o Parasporte/Enel e acompanha as atividades do projeto na Unidade: “Então, é um projeto que tem uma relevância muito grande para a sociedade, a comunidade e é um dos maiores, se não o maior dessa natureza no país”.

Na opinião da reitora, o Paraesporte e tem reverberado nacionalmente pelos seus resultados, pelo atendimento que faz: “Não somente aos jovens que participam do projeto; mas, também, às famílias dos alunos. E essa é uma das missões da Uenf - levar essas possibilidades e oportunidades para as pessoas da nossa comunidade e do nosso entorno. Então, estamos orgulhosos de sermos hoje a sede do projeto”.

A reunião dessa quinta-feira contou ainda com as presenças do coordenador do projeto, professor Fábio Coboski; professor Alber Gomes; e o psicólogo, Hugo Neves. Raphael Thuin destaca que, além da parceria com a Uenf, o Paraesporte conta com o patrocínio principal da Concessionária Enel. “O projeto sócio-esportivo é voltado para pessoas com deficiência e oferece, ainda, atendimento na Equoterapia”, realça o presidente.

A partir de terça feira (6), das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, estarão abertas matrícula para as atividades deste ano. “Serão oferecidas mais de 120 vagas entre atividades como iniciação desportiva, bocha, dança, futebol, futsal, vôlei, basquete, entre outras modalidades”, realça Raphael Thuin.

A sede do Paraesporte fica no térreo do prédio da Reitoria da Uenf. Para a matrícula são necessários copia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, laudo e atestado medico, alem da copia de documentos do responsável. O retorno das aulas está prevista para o dia cinco de março.