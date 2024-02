Descentralização do atendimento visa fornecer assistência mais rápida e dinâmica à população - Foto Fernanda Moraes/Divulgação

05/02/2024

Campos – Febre repentina (usualmente entre dois e sete dias de duração); dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e na cabeça; náuseas e vômitos. Quem tiver estes sintomas, deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), porque há suspeita de dengue, doença transmitida pelo Aedes aegypti.

A orientação é do diretor de Vigilância em Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), o infectologista Rodrigo Carneiro; ele defende que a notificação de suspeitas é fundamental para que possam ser traçadas estratégias e estabelecer medidas de combate e prevenção. Para facilitar, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está descentralizando o atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de dengue.

A medida acontece por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Rodrigo Carneiro justifica que é devido ao aumento considerável no número de casos, vem ocorrendo desde dezembro do ano passado. “O objetivo é fornecer assistência mais rápida e dinâmica, além de aumentar o conforto da população; a partir de agora, os pacientes podem procurar uma UBS de sua região, caso apresentem sintomas”.

Sobre as Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), o infectologista afirma que estão preparadas para atender pacientes com os sintomas: “E, ainda, caso haja persistência dos vômitos e aparecimento de pintinhas avermelhadas pelo corpo, prova do laço positiva, leucopenia ou doenças crônicas pré-existentes, a fim de iniciar a hidratação venosa e coleta de exames, se necessário”.

Os casos potencialmente graves, Rodrigo Carneiro aponta que serão encaminhados para internação, seja nas unidades de urgência e emergência ou no Centro de Referência da Dengue (CRD). “A nossa previsão é a de que esse número continue aumentando de forma significativa. Diante disso, estamos orientando a população a procurar uma UBS ou Unidade Pré-Hospitalar mais perto de sua residência”.

A diretora de gestão das UPHs, Bruna Vassimon, observa que UBS dispõe de suporte médico 24 horas por dia, o que é crucial diante do aumento do número de casos da doença no município. “Além disso, as Unidades Pré-Hospitalares realizam o primeiro atendimento aos pacientes, permitindo a realização de exames de sangue, hidratação e outros procedimentos necessários”, realça.