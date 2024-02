O movimento na Secretaria de Fazenda foi intenso sábado e o mesmo acontece nesta segunda - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 05/02/2024 14:54

Campos – Contribuinte que estiver em dia com a Secretaria de Fazenda, em Campos dos Goytacazes (RJ), tem até esta segunda-feira (5) para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 em cota única com desconto de 10%. Para quem possui algum tipo de débito, a redução é de 7%, no mesmo prazo.

Para facilitar aos contribuintes, a secretaria realizou plantão para retirada de guias de recolhimento, no último sábado (3). Segundo o secretário, Márcio Morales, o número de atendimentos superou as expectativas. Ele orienta que o pagamento do imposto em segunda cota única pode ser realizado até 11 de março.

“Já os que optarem pelo pagamento ao longo do ano, poderão quitar o IPTU 2024 em até 10 parcelas, sendo o valor mínimo mensal de R$ 82”, aponta reforçando: “Hoje (segunda-feira) é o último dia da cota única com 10% e com 7% de desconto, 10% para quem está em dia com todos os seus impostos junto ao município e 7% para quem tem alguma conta atrasada”.

O secretário volta a lembrar: “No entanto, no dia 11 de março nós temos mais uma cota única com desconto de 4,72%, que aí é para todo mundo que queira aderir ainda à cota única, e terá também o parcelamento em até 10 cotas”. Morales observa que não houve aumento nos valores deste ano.

“Em relação a 2023, o IPTU 2024 não sofreu reajuste, incidindo apenas a correção monetária que utiliza como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), fixado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que foi de 4,72%”, enfatiza o secretário indicando que atendimentos podem se agendados pelo telefone 0800-6025343.

A partir de então, a pessoa deve comparecer à sede da secretaria, localizada na Rua 13 de Maio, 129, no centro, das 9h às 16h. “Quem quiser, pode ainda retirar as guias por meio do site oficial da prefeitura ou da Secretaria de Fazenda. Os endereços estão no portal do governo”, aponta Morales.