A renovação de convênios com instituições fiilantrópicas foi assinada quarta-feira - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/02/2024 12:57 | Atualizado 03/02/2024 13:14

Campos – Os hospitais contratualizados Álvaro Alvim, Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Misericórdia e Plantadores de Cana receberam, nessa sexta-feira (2), do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), o repasse (de R$ 3.044.140,43) do piso nacional de enfermagem, referente ao mês de dezembro. Somado aos depósitos liberados, quinta-feira, para instituições filantrópicas (R$ 6,2 milhões), o montante representou R$ 9,2 milhões de injeção na economia do município.

Para receber, os hospitais tiveram de cumprir exigências legais, como apresentação de documentação e prestação de contas. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), as formalidades foram cumpridas somente nessa sexta-feira e, em seguida, os valores depositados nas respectivas contas.

De acordo ainda com a Secom, na última quarta-feira (31), junto com o pagamento do mês, os profissionais de enfermagem que atuam em equipamentos da Secretaria de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde (FMS) receberam o piso da categoria, também referente a dezembro, dentro do que prevê a legislação.

No mesmo dia, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social assinou um termo de colaboração com seis Organizações da Sociedade Civil que prestam serviços a pessoas com deficiência, respectivas famílias e idosos, valendo para todo o ano. A medida garante atendimento a cerca de 950 pessoas por mês.

AUMENTO DE 10% - O financiamento é feito por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, somando cerca de R$ 6,2 milhões, com aumento de 10% no valor pago per capita de cada tipo de serviço, segundo o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, que acompanhou o ato das assinaturas.

As organizações conveniadas são: Associação de Pais de Pessoas Especiais (Apape); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Centro de Assistência Social e Terapêutico Diva Marina Goulart (Apoe); Serviço de Assistência São José Operário; Associação Monsenhor Severino; Associação Asilo Nossa Senhora do Carmo.

Os repasses aconteceram na quinta-feira (1). Rodrigo Carvalho comenta que existia o impasse envolvendo a Lei Orçamentária Anual (LOA): “Felizmente, foi resolvido. Agora, para 2024, a gente teve um aumento de 10% na per capta, sendo assim, o serviço será ainda mais completo, podendo possibilitar que os nossos usuários tenham o serviço reforçado e mais amplo”.