Tânia Alberto explica que escolas estão sendo ampliadas, conforme projeto de expansão Foto Wellington Rangel/Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:49 | Atualizado 06/02/2024 16:25

Campos – O ano letivo na rede municipal de ensino foi aberto, nessa segunda-feira (5), em Campos dos Goytacazes (RJ), com a expectativa de que o número de estudantes matriculados seja bem maior do que os cerca de 52 mil registrados em 2023, em aproximadamente 230 unidades escolares.

A diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Tânia Alberto, afirma as unidades escolares estão sendo ampliadas, conforme projeto de expansão da rede; ela considera a iniciativa uma novidade: “Com a construção modular prevista para 27 unidades, a expectativa é abrir mais duas mil vagas nas creches municipais”.

Tânia Alberto explica que, no primeiro momento, as obras vão começar em 19 creches e, em seguida, nas escolas: “O objetivo é criar, em curto prazo, salas de aula para ampliar o número de vagas para atendimento à demanda reprimida. Estamos trabalhando desde o ano passado nas reformas, entrega de mobiliários e cursos de atualização”, exemplifica.

A Semana Pedagógica Estendida também é apontada pela diretora pedagógica. Acontece nas unidades escolares, com reuniões de alinhamento pedagógico, envolvendo a equipe das coordenações de ensino. “Ao mesmo tempo em que o professor estará conosco fazendo essa formação, os profissionais da Eduten estarão dentro das escolas fazendo a formação das crianças”. resume.

A programação consta de ação, também com professores e alunos, segunda, terça e quarta-feira. “De quarta-feira em diante, daremos prosseguimento apenas nas escolas com os alunos, e nós, do departamento pedagógico, estaremos nessa ação com os professores”, detalha Tânia Alberto.

EXTEMPORÂNEEAS - Além de iniciar o ano letivo, na segunda-feira a Seduct também abriu nova oportunidade para matrículas extemporâneas – para alunos que perderam o prazo do edital e não fizeram a pré-matrícula no período previsto, ou não foram alocados na primeira etapa do processo.

De acordo com o subsecretário de Gestão Operacional, Nilo Manhães, todos terão nova chance para solicitar uma vaga na rede municipal de ensino; inclusive para educação infantil, ensino fundamental e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O prazo vale, ainda, para solicitação de transferência de unidade, pelos alunos alocados na primeira etapa.

“Caso o responsável não tenha ficado satisfeito com a alocação da sua unidade escolar, ele deve realizar a matrícula normalmente na escola para onde foi encaminhado e solicitar a transferência aqui a partir do dia 5 de fevereiro” realça Nilo Manhães assinalando: “É o caso, por exemplo, de irmãos que não ficaram na mesma escola”.