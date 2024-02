Patrícia, Costa Filho, Wladimir e Edvar participaram de solenidade em Itaperuna - Foto Douglas Madeira/Divulgação

Publicado 09/02/2024 19:53 | Atualizado 09/02/2024 20:01

Campos – Suspensos desde o início de outubro de 2023, por meio de decisão que atendeu a restrições da Secretária de Aviação Civil ao Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, os voos comerciais (ida e volta) entre Campos dos Goytacazes e a capital do estado podem retornar a qualquer momento.

A articulação foi feita, nessa quinta-feira (8), pelo prefeito Wladimir Garotinho, junto ao ministro dos Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, durante solenidade no município de Itaperuna, onde foi assinada outorga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Também estava presente o ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira.

Wladimir compareceu a convite do ministro, que prometeu se reunir com a presidência da Azul Linhas Aéreas, após o carnaval, para falar sobre retorno de voos o mais breve. Após a decisão da Secretaria de Aviação, a Infra Operações Aeroportuárias, responsável pela administração do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos, informou que estava se movimentando na tentativa de solução, envolvendo governo municipal e outros segmentos.

No entanto, o primeiro passo foi dado por Wladimir, dia 17 de outubro, comparecendo ao Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR); ele estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento e Econômico, Mauro Silva, e do Chefe de Gabinete, Thiago Ferrugem. Já naquela audiência, Sílvio Costa Filho havia garantiu que se empenharia para reverter a situação.

Na investida dessa quinta-feira, o prefeito estava acompanhado da secretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro, e do subsecretário, Edvar Júnior; eles entregaram ofício aos ministros, solicitando uma reunião para debater a ampliação do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e a retomada dos vôos.

GARANTE EMPENHO - “Estivemos nessa quinta-feira com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falando sobre o aeroporto de Campos e das viagens suspensas entre Campos e Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Campos”, ressalta Wladimir confirmando: “Pedimos, mais uma vez, o apoio dele para a retomada destes voos que são tão importantes para a economia de Campos e região”.

Costa Filho garantiu empenho e adiantou que, após o carnaval, irá se reunir com a presidência da Azul Linhas Aéreas para reverter a situação o quanto antes: “Parabenizo o prefeito Wladimir pela sua capacidade de trabalho e articulação. Depois do carnaval vamos falar com o presidente da Azul para que possamos retornar esses voos, tendo em vista o desenvolvimento regional”.

Patrícia Cordeiro analisa que a valorização do modal aéreo e as medidas sugeridas são de vital importância para o desenvolvimento do turismo em Campos e nas regiões Norte e Noroeste Fluminense: “A suspensão dos voos para a capital do estado acarreta graves prejuízos econômicos e sociais, além de fragilizar a manutenção de milhares de empregos e a geração de novos negócios e postos de trabalho”, comenta.

Edvar Júnior reforça: “A reivindicação vai ao encontro dos anseios do setor produtivo de Campos”. A suspensão dos voos comerciais diretos do Aeroporto Santos Dumont envolve também as cidades de Brasília, Florianópolis, Vitória, Porto Seguro, Rondônia e Maceió,

Quando a decisão foi anunciada, a Secretaria de Aviação informou que a retomada aconteceria no dia 30 de março deste ano.