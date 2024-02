Durante ação na Roberto Silveira, as crianças foram identificadas pelos agentes - Foto Divulgação

Durante ação na Roberto Silveira, as crianças foram identificadas pelos agentes Foto Divulgação

Publicado 12/02/2024 17:51 | Atualizado 12/02/2024 18:53

Campos – Independente de ações que o governo municipal já desenvolve, por meio da Fundação da Infância e da Juventude, em Campos dos Goytacazes (RJ), a Secretaria de Estado de Governo e a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) estão assegurando, em conjunto, a proteção das crianças durante o carnaval.

Agentes do programa Segurança Presente do município colocam pulseiras de identificação de crianças que eventualmente possam se separar dos responsáveis durante os festejos. A ação começou sábado (10), na Rodoviária Roberto Silveira, na região central da cidade, onde o fluxo de passageiros para as praias aumentou consideravelmente.

O coordenador do Segurança Presente de Campos, Luciano Tavares, explica que a ação faz parte do programa de proximidade: “Nos preocupamos muito com a segurança dos pequenos nesta época do ano; as crianças ficam aglomeradas com os pais e fortalecem ainda mais o nosso programa que é pautado na proximidade e cuidado com o próximo”.

O secretário estadual de Governo, Bernardo Rossi, destaca a importância da parceria com a FIA: "O Governo do Rio está dedicado a garantir a segurança das crianças durante os grandes eventos. Esta parceria visa apoiar a FIA na identificação dos menores que participam das celebrações; queremos conscientizar a população sobre a importância de identificar seus filhos, seja através de pulseiras ou outros meios, para facilitar o trabalho das autoridades em casos de desaparecimento".