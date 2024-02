O material doado pela Infra é considerado fundamental para ampliar as ações do Grupo de Resgate - Foto Divulgação

Publicado 14/02/2024 21:26 | Atualizado 14/02/2024 21:36

Campos – Administradora do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), a Infra Operações Aeroportuárias (Infra) está contribuindo com as ações desenvolvidas pelo Grupo de Resgate Voluntário (GRV) do município.

O GRV é a mesma ONG Suporte Emergencial Pré-Hospitalar Salvando Vidas – Emergency Life Support, que desenvolve trabalho de treinamento de socorristas e atendimento a chamados de urgência. A unidade acaba de receber da Infra um kit com peças que simulam partes do corpo humano com ferimentos e material de maquiagem.

O superintendente do Aeroporto, Samuel Ferraz, assinala que a iniciativa reforça a parceria entre a Infra e o GRV; e visa enriquecer os treinamentos aplicados pelo GRV em diversas esferas da comunidade: "O material doado é de uso didático, podendo ser empregado nos treinamentos ministrados pelo GRV”.

Na opinião de Ferraz, o treinamento é um importante meio de mitigar as consequências de uma ocorrência real: “Entendemos que a aplicação desse recurso irá contribuir positivamente com a formação de socorristas”, diz destacando a importância do trabalho realizado pelo Grupo para Campos e região.

"O GRV é uma ONG sem fins lucrativos, que realiza um importante trabalho no atendimento a emergências”, resume o superintendente realçando: “O material doado contribui de maneira significativa nos trabalhos de resgate de acidentes de trânsito e mal súbito nas vias públicas".

EFEITOS AMPLIADOS - O presidente do GRV, o enfermeiro Emilio Martins, enfatiza que, além de estreitar a parceria entre GRV e Infra, os equipamentos impactam diretamente na melhoria da capacitação da comunidade em geral, garantindo maior qualidade, tanto às equipes do GRV quanto das escolas.

Martins detalha que o kit será usado nos simulados de acidentes rodoviários e aeronáuticos; de defesa civil; capacitações para escolas; primeiros socorros para comunidades carentes e simulados com as universidades de medicina e enfermagem. “Os desafios enfrentados pelo GRV, que em setembro desse ano completa 10 anos de atividades, são muitos”, afirma.

“O grupo se mantém com cursos e cotização de membros internos para fazer o projeto continuar, por isso as doações de materiais de empresas são tão importantes”, relata Martins concluindo: “Outro desafio é manter a nossa ambulância em dia, com manutenção, aquisição de equipamentos e material novos, EPI para equipes, uniformes, e sempre estarmos à disposição da cidade e até do estado em caso de necessidade".