Esforço conjunto da equipe envolvida é apontado como responsável pelo avanço aceleramento - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/02/2024 19:21 | Atualizado 15/02/2024 19:21

Campos – Desenvolvidas em uma área de aproximadamente 1.800 metros quadrados, as obras de reforma e ampliação no Pronto-Socorro do Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ) estão avançadas. A conclusão pode acontecer antes do prazo previsto.

A unidade atende também a várias cidades do norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro e a revitalização visa proporcionar mais conforto, agilidade, dignidade e segurança aos pacientes, segundo informa o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges.

De acordo com o diretor, atualmente, está em andamento a construção de mais dois banheiros: “Além disso, 80% do contrapiso já foram concluídos; todas as escoras de madeira retiradas; a pintura interna atingiu 40% de conclusão, enquanto a área interna alcançou 60% de finalização, demonstrando um ritmo consistente de progresso nas obras”.

O projeto inclui mais 44 leitos, previstos para serem entregues em um prazo estimado de 18 meses; porém, Borges acredita que possa ser antecipado: “As melhorias visam não apenas expandir a capacidade de atendimento, mas também modernizar e otimizar os serviços oferecidos pela instituição”.

O presidente enfatiza que o avanço das obras é resultado do esforço conjunto de toda a equipe envolvida: “Estamos confiantes de que, em breve, poderemos oferecer à população um ambiente moderno e mais acolhedor, capaz de atender às demandas de forma mais eficiente e humanizada".