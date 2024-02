Em alguns pontos da estrada Santa Cruz-Lagoa de Cima houve necessidade de reparos - Foto José Fernando/Divulgação

Publicado 15/02/2024 20:26

Campos – Trafego pesado de máquinas agrícolas e de caminhões que fazem o escoamento da produção leiteira na região serrana de Campos dos Goytacazes (RJ), em dezembro e janeiro, danificou alguns pontos no asfalto da estrada que liga Lagoa de Cima à localidade de Conceição do Imbé. Mas os reparos já são feitos.

O subsecretário de Obras e Infraestrutura, José Fernando Guedes, explica que os danos aconteceram por causa da umidade durante a execução do recapeamento asfáltico; mas entrou em processo de reparos, após vistoria de praxe que a prefeitura realiza nas obras.

“A Secretaria de Obras constatou a necessidade de reparos em vários pontos da camada asfáltica da estrada; o trabalho está dentro do prazo de garantia e a empresa responsável já executa em toda extensão da estrada, sem ônus para os cofres públicos”, afirma José Fernando.

Segundo o subsecretário, em função da demanda por Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), “tem ocorrido paralisações temporárias na realização dos serviços com massa asfáltica em decorrência da falta de insumos nas usinas de asfalto, como ocorre no momento com os trabalhos no trecho Santa Cruz-Lagoa de Cima”.

José Fernando ressalta que Campos é uma das cidades do Estado do Rio que mais investem em obras de infraestrutura: “A atual gestão trabalha com a consciência de que quanto maior e melhor a qualidade da infraestrutura, mais a cidade atrai empreendimentos de porte, geradores de empregos”.

A Secretaria de Obras contabiliza que a gestão de Wladimir Garotinho já investiu mais de R$1 bilhão em áreas estratégicas para o desenvolvimento, entre elas a infraestrutura viária na cidade e no interior. “Em alguns momentos, as construtoras paralisam os serviços de pavimentação com asfalto e alegam que, devido à demanda, a refinaria atrasa a entrega de insumos utilizados na produção e aplicação da massa asfáltica", relata José Fernando.