Wladimir lançou o projeto, nesta segunda-feira, no início da Avenida Carmem Carneiro - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/02/2024 18:02

Campos – Dezenas de pessoas prestigiaram, na manhã desta segunda-feira (19), o lançamento do “Asfalfo Novo” no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), pelo prefeito Wladimir Garotinho. O programa contempla 95 ruas, investimento de R$ 60 milhões, totalmente recurso do governo municipal.

As obras de recapeamento asfáltico estão sendo iniciadas nas Avenidas Tancredo Neves, Professora Carmem Carneiro e Zuza Mota. “Esse é um grande projeto de recapeamento das ruas de Guarus. A gente ia começar os trabalhos em janeiro, mas, em função do atraso na votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), estamos iniciando nesta segunda-feira”, explica Wladimir.

O prazo estimado para conclusão é de seis a oito meses. “Teremos três equipes trabalhando, para que possamos fazer a obra de maneira mais célere, a fim de deixar Guarus com mais mobilidade, com o trânsito fluindo melhor, promovendo mais qualidade de vida para a população", pontua o prefeito.

De acordo com o cronograma, as obras serão divididas em três etapas. Wladimir diz que é para minimizar o impacto na circulação de veículos durante a execução dos serviços: “É importante a gente falar para os motoristas sempre ficarem atentos às vias que vão ser interrompidas. A gente sempre anuncia, tanto na imprensa, quanto nas redes sociais quais são as vias”, assinala.

Wladimir observa que toda obra causa transtorno momentâneo, argumentando: “Mas, o que importa é o resultado final. Todas as avenidas que serão recapeadas também vão receber nova sinalização, então, vai ficar asfalto novo, sinalização nova, iluminação nova em led, tudo que o povo de Guarus precisa e merece. Se necessário, trabalharemos em horário noturno e aos sábados e domingos, para minimizar o transtorno para a população”.

Os bairros contemplados pelas obras Jardim Carioca, Fundão, Parque São José, Parque Guarus, Parque Nova Campos, Parque Prazeres e Parque Novo Mundo, que vão somar cerca de 95 quilômetros de ruas recapeadas. As ações no trânsito durante o período de obras estão articuladas pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Guarda Civil e Subsecretaria de Mobilidade Urbana.