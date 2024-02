Wladimir conseguiu o recurso através de Flávio Bolsonaro, que diz admirar a gestão do prefeito - Foto Thiago Ferrugem/Divulgação

Publicado 21/02/2024 18:32

Campos – Em dois dias de nova peregrinação em Brasília, com objetivo de buscar recursos para o município, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho consegue mais R$ 5,5 milhões para investir na saúde pública. O recurso está sendo destinado pelo senador Flávio Bolsonaro.

A verba, de emenda parlamentar, será para aquisição de um aparelho hemodinâmica, um tomógrafo computadorizado e microscópios cirúrgicos, que serão instalados nos hospitais Ferreira Machado (HFM), Geral de Guarus (HGG) e São José (HSJ). “Seguimos trabalhando, dialogando e conquistando benefícios para o nosso povo”, comenta Wladimir.

Na avaliação do prefeito, ele está colhendo o que plantou, quando deputado federal: “Durante os dois anos que trabalhei como parlamentar, construí relacionamentos e amizades que hoje, como prefeito, facilitam o acesso a gabinetes de deputados e a vários ministérios, possibilitando que nosso governo obtenha muita coisa positiva para Campos”, justifica.

Flávio Bolsonaro diz que é admirador do trabalho de Wladimir como gestor e que tem muito a colaborar com Campos: “O que eu puder usar por meio do meu mandato para beneficiar o município, estarei disposto a fazer”, pontua o senador. Na primeira agenda em Brasília, nessa terça-feira (20), o prefeito teve audiência no Ministério da Saúde.

TETO DE CUSTEIO - O prefeito se reuniu com o assessor do da pasta, o ex-deputado federal Chico d’Ângelo (que é campista), com quem tratou do processo de aumento do teto de custeio do Financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC), que o município recebe através do governo federal.

Segundo o prefeito, Campos gasta mais do que recebe. “Estive com o nosso conterrâneo Chico d’Ângelo para tratar do aumento do nosso teto MAC. Nossa cidade oferta muito mais serviços do que o governo federal nos repassa em recursos e, com isso, onera o tesouro municipal”.

Wladimir relata que esse processo é antigo e importante para a sustentabilidade financeira do futuro de Campos com foco no melhoramento, ainda mais, da saúde pública. Chico d’Ângelo promete acompanhar o andamento: “Nós vamos acompanhar e dar um retorno o mais rápido possível, avaliando os critérios técnicos. Trata-se de uma solicitação mais que justa”.