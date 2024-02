O gramado do Estádio Aldemir Gonçalves é considerado um dos melhores do interior do Rio - Foto Carla Flávia/Divulgação

Publicado 20/02/2024 17:05 | Atualizado 20/02/2024 18:04

Campos – Elaborado pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, quando deputado federal, o projeto Movimento é Vida/Esporte é Vida tem marcado o município em várias modalidades. A próxima etapa será o futebol de base, através da Brasil Soccer Cup Sub-14, em nível internacional, com início dia dois de março.

Mais de 40 clubes de todo o país, além de outras equipes renomadas do futebol sul-americano, estarão disputando o título, com partidas no Estado do Rio de Janeiro, tendo uma das fases em Campos, que será representado pelas equipes do projeto e do Americano. Na chave estão, também, Flamengo e Palmeiras.

Os jogos estão programados para o Estádio Aldemir Gonçalves, em Donana, na Baixada Campista; segundo o coordenador do Movimento é Vida/Esporte é Vida, Leonardo Mantena, é considerado um dos melhores gramados do interior do estado. A primeira rodada será Flamengo x Palmeiras (16h) e Esporte Vida x Americano (17h30).

A tabela segue, dia três, com Americano x Flamengo (15h) e Esporte Vida x Palmeiras (16h30). Dia quatro, jogam Esporte Vida x Flamengo (18h) e Americano x Palmeiras (19h30). Na sua rede social, Wladimir comenta que o deixa feliz o projeto social Esporte Vida ter sido selecionado para participar da disputa.

“O Esporte Vida, representando a prefeitura, vai estar no mesmo grupo de Flamengo, Palmeiras e Americano, disputando com grandes clubes nacionais. "Vários agentes estarão observando a nossa garotada para, uma carreira de sucesso no futebol”, ressalta o prefeito. O projeto em Campos é desenvolvido pela Fundação de Esportes.

RESGATANDO TRADIÇÃO - Leonardo Mantena lembra que há muitos anos, Campos sediou grandes competições, em diferentes modalidades, colocando a cidade na rota internacional do esporte: “Por muito tempo, isso acabou se perdendo. Na gestão atual, do prefeito Wladimir, estamos conseguindo resgatar essa tradição, e a Brasil Soccer Cup é um exemplo”.

O coordenador avalia que a competição não movimenta somente a parte esportiva, mas toda uma rede, incluindo a economia e o turismo: “Com certeza, também serão movimentados com a vinda de grandes clubes para cá; então, estamos muito felizes em poder receber esse grande evento em nossa cidade e que seja a primeira de muitas edições”.

Além da primeira fase, Campos receberá duas partidas das oitavas de final. Mantena explica: “São várias chaves, sediadas em diferentes cidades do estado. Também poderemos receber outras equipes conhecidas do nosso futebol, como é o caso do Athlético Paranaense; estamos preparando uma excelente competição”.

“A nossa cidade tem total capacidade para voltar a receber eventos esportivos de grande porte”, afirma Mantena exemplificando: “Em junho, também seremos sede da Brasil Soccer Cup, na categoria Sub-16. Então, sem dúvidas, esperamos que seja a primeira de muitas edições que a nossa cidade possa ser sede”.