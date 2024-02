Felipe Knust analisa que há quem procura apreender buscando aumentar a renda familiar - Foto Divulgação

Publicado 19/02/2024 20:09

Campos - Em três anos, o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) teve aumento de 31% em Campos dos Goytacazes; passando de 28.252, em janeiro de 2021, para 37.136, no final de 2023, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedet).

“O resultado é atribuído à política implantada pelo governo municipal em apoio ao segmento”, afirma o subsecretário, Felipe Knust. “As pessoas vêm procurando empreender, buscando novas alternativas para aumentar a renda familiar; os negócios com características digitais têm sido grande vetor para a divulgação de negócios de diferentes setores”, aponta.

De acordo com Knust, apesar do número considerável de trabalhadores com carteira assinada, as pessoas estão buscando o empreendedorismo para ampliar os ganhos. “A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem dado todo suporte a essas pessoas, que estão transformando suas boas ideias em negócios”, ressalta.

O subsecretário orienta os interessados em se tornar MEI procurar a Sala do Empreendedor nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro, ou o Espaço do Empreendedor no Farol de São Tomé, ao lado da rodoviária. “O Espaço do Empreendedor se modernizou e cresceu, oferecendo toda a orientação para que os MEIs desenvolvam seu negócio próprio, aumentando a renda e gerando empregos”, pontua.

Knust avalia que o governo municipal valoriza o crescimento do MEI: “Por isso, eles não precisam de alvará e nem de licenças de funcionamento, o que facilita sua jornada empreendedora. “Ao se tornarem MEI, esses empreendedores têm direito à aposentadoria por idade; a auxílio maternidade e auxílio doença”.

No entanto, o subsecretário aponta que, para garantir o benefício, é necessário o empreendedor estar em dia com os impostos; isso para que haja tranquilidade em caso de necessidade. Knust lembra que o MEI paga um imposto mensal à Receita Federal que varia de R$ 71,6 a R$ 76,6, dependendo da atividade desenvolvida.

