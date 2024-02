Para o caso da pipa se enroscar na rede, a orientação é não arremessar objetos nos fios - Foto O Dia/Divulgação (Arquivo)

Para o caso da pipa se enroscar na rede, a orientação é não arremessar objetos nos fios Foto O Dia/Divulgação (Arquivo)

Publicado 26/02/2024 22:38

Campos – O impacto de pipas enroscadas na rede elétrica deixou mais de 500 mil clientes da Enel Distribuidora sem energia em 2023; neste ano, já são cerca de 57 mil casos registrados. Segundo a companhia, a região norte do estado do Rio de Janeiro está entre as que lideram o ranking, com Campos dos Goytacazes na ponta.

O diretor de Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio, José Luis Salas, explica que a interrupção do fornecimento de energia causada por pipas pode ocorrer por diversas razões: “Além do risco de rompimento dos cabos, as linhas que ficam enroscadas na rede elétrica provocam desgaste na fiação, podendo ocasionar curtos-circuitos e risco de choque”.

Nesses casos, Salas destaca que equipes da distribuidora são mobilizadas imediatamente para realizar os reparos necessários e substituir a fiação, a fim de restabelecer o serviço o mais breve possível. “As interrupções de energia, mesmo que de curta duração, geram grandes transtornos aos clientes, tanto na atividade comercial quanto no dia a dia das pessoas”.

“Neste sentido, é importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede elétrica e a necessidade de os pais orientarem as crianças e os adolescentes sobre os cuidados necessários, principalmente agora nesse período de férias escolares”, alerta o diretor informando que a empresa já realiza um trabalho de conscientização lúdica.

DICAS SEGURAS - Segundo Salas, para garantir que a brincadeira ocorra de forma saudável e com segurança, é importante compartilhar importantes dicas sobre a prática de empinar pipa: “Perto da rede elétrica é extremamente perigoso, sob risco da linha ou da pipa enroscar nos fios, ocasionando descarga elétrica; o mais indicado é em espaços abertos e afastados de fiações, como parques e campos de futebol”.

Para o caso da pipa se enroscar na rede, postes ou antenas, a orientação é não arremessar objetos nos fios nem tentar resgatá-los: “Somente técnicos da distribuidora treinados para este trabalho, que exige o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede. A Central de Atendimento deve ser imediatamente comunicada, através do 0800 28 00 120.

A companhia orienta ainda: Materiais metálicos, como o alumínio, não devem ser usados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, com risco de morte; Evite a utilização de "rabiolas", pois elas agarram nos fios elétricos, desligando o sistema e provocando choques, muitas vezes fatais; entre outras dicas.