Senador Carlos Portinho libera emenda com mais R$ 12 milhões, para atender a WladimirFoto Divulgação

Publicado 22/02/2024 19:04

Campos – A nova maratona cumprida pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, em Brasília, não rendeu apenas os R$ 5,5 milhões para a compra de equipamentos hospitalares anunciados na manhã dessa quarta-feira (21). No fechamento da agenda do dia, ele conseguiu mais R$ 7 milhões, totalizando R$ 12,5 milhões para investir na saúde do município.

Os valores são frutos de emendas parlamentares. Conforme O Dia já informou, R$ 5,5 milhões, destinados pelo senador Flavio Bolsonaro, serão para adquirir vários equipamentos a serem instalados nos hospitais Ferreira Machado, Geral de Guarus e São José, este na Baixada Campista.

O senador Carlos Portinho destinou mais R$ 2 milhões; enquanto o deputado federal Hugo Leal confirmou R$ 5 milhões, que Wladimir havia adiantado em sua página na rede social. “Seguimos trabalhando, dialogando e conquistando benefícios para o nosso povo”, comemora o prefeito.

Realçando avaliação feita no dia anterior, Wladimir analisa que está colhendo o que plantou em Brasília: “Durante os dois anos como deputado federal, construí relacionamentos e amizades que hoje, como prefeito, facilita o acesso a gabinetes de deputados, senadores e ministros. Isso possibilita que nosso governo obtenha muita coisa positiva para Campos, para recuperar a nossa cidade”.

A primeira agenda cumprida por Wladimir nessa nova ida a Brasília aconteceu terça-feira. O prefeito se reuniu com o assessor do Ministério da Saúde, ex-deputado federal Chico D’Ângelo (que é de Campos, para tratar do processo de aumento do teto de custeio do Financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC), que o município recebe através do governo federal.