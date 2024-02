Reunião aconteceu no gabinete do prefeito Wladimir; foram expostos detalhes sobre o projeto - Foto César Ferreira/Secom

Reunião aconteceu no gabinete do prefeito Wladimir; foram expostos detalhes sobre o projeto Foto César Ferreira/Secom

Publicado 29/02/2024 17:47

Campos – As operações do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) estão fazendo a diferença, incrementando a economia, injetando recursos para que os empresários locais tenham as melhores condições possíveis para comprar maquinário, investir no seu negócio ou ter recursos para abrir a sua empresa”. Quem afirma é o coordenador regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Reche.

Reche e o consultor do Sebrae, Orlando Tomé, se reuniram com o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, nessa quarta-feira (28), para ampliar conhecimentos sobre o Fundecam, um dos finalistas ao XIII Prêmio Prefeito Empreendedor 2024. O município concorre com Teresópolis e Angra dos Reis; o vencedor será conhecido no dia 26 de março, em solenidade na sede do Sebrae, no Rio de Janeiro.

"Estamos com muita expectativa”, afirma o coordenador, explicando que o objetivo da sua visita foi fazer uma auditoria técnica do projeto da prefeitura, no eixo simplificação e fomento ao empreendedorismo. “Não tenho dúvidas de que o projeto da prefeitura de Campos tem promovido o desenvolvimento econômico local, injetando recursos para que os empresários possam prosperar”, avalia.

Participaram também da reunião, o presidente do Fundecam, Orlando Portugal; secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mauro Silva; e o subsecretário de Desenvolvimento, Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), Felipe Knust. “Estaremos todos lá, torcendo por nossa cidade”, adianta Wladimir pontuando que a expectativa para que Campos seja o município premiado é grande.

“Vamos torcer para que nossa cidade seja beneficiada com esse prêmio tão importante para a nossa gestão, mas também para todo cidadão campista", declara o prefeito. Orlando Portugal observa que se Campos for o vencedor na etapa estadual, concorrerá na categoria nacional.

TUDO EXPOSTO - "O projeto que estamos concorrendo ao prêmio é de certificação e fomento ao empreendedorismo”, ressalta o presidente do Findecam explicando: “Ele explicita tudo que foi feito no Fundecam nos anos de 2021, 2022, 2023, ou seja, na gestão do prefeito Wladimir Garotinho, atingindo números muito expressivos. Os consultores do Sebrae viram de perto todas as ações desenvolvidas pelo projeto inscrito”.

De acordo com Portugal, tudo foi exposto, inclusive os números no sistema. A equipe esteve ainda no Farol de São Tomé, onde conheceram a sala do empreendedor da praia. O presidente realça que o Fundecam trabalha políticas públicas de fomento à economia do município, oferecendo créditos ao empreendedor.

Portugal relata que, no final de 2023, o Fundo atingiu a meta estipulada para os primeiros três anos de gestão do prefeito Wladimir e fechou com 1.003 contratos assinados e R$ 10.769.630,31 liberados, desde janeiro de 2021. “Desse total, 56% dos empréstimos foram feitos para mulheres e 44% para homens. No ano passado, Campos ficou entre os 30 finalistas do Prêmio no tema Desburocratização”.