Diante da apresentação da Fonte Libras, os alunos demonstraram terem ficado encantados Foto Valéria pinto/Divulgação

Publicado 04/03/2024 16:30

Campos – Considerada a língua oficial da comunidade surda brasileira, Libras ganha ferramenta facilitadora para o aprendizado na rede de ensino municipal, em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio da Secretaria de Educação. Trata-se de uma modalidade gestual-visual, que se exprime por meio da combinação de sinais e expressões faciais, as chamadas expressões não manuais.

Formadora de Libras da Escola de Aprendizagem Inclusiva (EAI), Valéria Martins Rocha Barbosa, explica que a fonte pode ser baixada e utilizada em programas do pacote Office. “É uma ferramenta poderosa no sentido da inclusão, porque permite que se digite um texto na própria língua utilizada pelos surdos, ou seja, Libras”.

Valéria observa que há muitas formas de se comunicar e que uma delas é a escrita: “Foi dessa necessidade que nasceu essa nova tipografia. Existem hoje várias fontes tradicionais, como Arial, Calibri, etc, e a Língua Brasileira de Sinais também tem sua própria fonte com os sinais do alfabeto manual, datilológico com letras e numerais”, assinala.

Para utilizar a ferramenta, a professora orienta que basta entrar no Google, pesquisar Libras, escolher a fonte, baixar e instalar no computador. “Entre os benefícios da fonte está a possibilidade de desenvolver as próprias atividades em Libras, que já saem impressas dessa forma. É uma ferramenta poderosa no sentido da inclusão”.

Na avaliação de Valéria, alunos com deficiência auditiva têm ganho extra no processo de ensino-aprendizagem. A formadora conta que mostrou a Fonte em sala de aula, começou a escrever em Libras e os alunos ficaram encantados. Cita como exemplo Vitória Pinto dos Santos Martins, 16 anos: “Ela olhou para mim com olhar tipo surpresa, começou a escrever um texto e ficou encantada; ficou superfeliz”.