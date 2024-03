Durante a forç-tarefa no centro da cidade, população foi orientada sobre combate ao mosquito - Foto Kelly Maria/Divulgação

Durante a forç-tarefa no centro da cidade, população foi orientada sobre combate ao mosquito Foto Kelly Maria/Divulgação

Publicado 04/03/2024 14:19

Campos – Com o município em estado de emergência em saúde desde a última sexta-feira (1), provocado por epidemia de dengue, a Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes está alertando para os sintomas e sequelas que os vírus transmitidos pelo Aedes aegypti podem causar. Uma mobilização entre secretarias é articulada, para evitar que o mosquito prolifere.

Em decreto do prefeito Wladimir Garotinho, publicado sexta-feira, foi criado também o Gabinete de Crise da Dengue, que marcou para a próxima quarta-feira (6) a primeira reunião de estratégia. No último sábado (2), durante o Dia D de Mobilização, em força-tarefa na Praça São Salvador, a população foi orientada sobre combate ao Aedes aegypti e prevenção às doenças provocadas pelo inseto.

O movimento, proposto pelo Ministério da Saúde para todo o país, buscou alertar as pessoas que 80% dos focos do mosquito estão nas residências: “É necessário que cada um atue em conjunto com os agentes comunitários para eliminar os criadouros”, reforça o subsecretário de Saúde, Marcos Gonçalves.

“Já estamos traçando metas para garantir a melhor assistência à população”, realça o subsecretário acrescentando que, além das ações do poder público, a conscientização e participação dos munícipes são essenciais nessa luta. “Juntos, podemos fazer a diferença para combater esse inimigo em comum.

O médico ilustra que, entre confirmação laboratorial e clínico epidemiológico, de primeiro de janeiro até 29 de fevereiro, foram notificados 1.788 casos de dengue este ano em Campos; além de 28 de chikungunya; ele pontua que as duas doenças têm sintomas e sinais clínicos parecidos: “Enquanto a dengue causa dores no corpo, a chikungunya provoca dores e inchaço nas articulações”.

AÇÕES INTEGRADAS - Gonçalves relata que as secretarias municipais estão integradas, trabalhando para diminuir o número de casos e oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes com essas doenças. A reunião de quarta-feira faz parte do cronograma; será no auditório da prefeitura com pauta definida na capacitação referente à prevenção e combate à dengue.

Estão na coordenação o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e as secretarias de Saúde; Serviços Públicos; e Governo, esta incumbida de fazer a convocação. Segundo o secretário, Ângelo Rafael Barros, o trabalho de conscientização já vinha sendo desenvolvido pelos profissionais que atuam na região: “Neste momento, será intensificado; precisamos estar cada vez mais orientados das ações que devem ser tomadas”.

Barros explica que há representantes atuando em localidades como Mata Cruz, divisa com Italva; Palmares, próximo de Cardoso Moreira; Serrinha, divisa com Conceição de Macabu; e na Baixada Campista, entre outras: “Essas pessoas são formadoras de opinião, por isso, a importância de estarem cada vez mais capacitadas”.

“Ontem, foi decretado estado de epidemia na cidade e já estamos traçando metas para garantir a melhor assistência à população. Além das ações do poder público, a conscientização e participação dos munícipes são essenciais nessa luta. Juntos, podemos fazer a diferença para combater esse inimigo em comum”, reforçou o subsecretário.