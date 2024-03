Rodrigo Carneiro e Paulo Hirano avaliam o quadro e a importância da publicação do decreto - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/03/2024 15:54

Campos - Com1.788 casos de dengue contabilizados somente este ano, dentro de um quadro de do aumento contínuo do número de notificações, Campos dos Goytacazes (RJ) está em estado de emergência em saúde pública, desde a última sexta-feira (1), decretado pelo governo municipal, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. É criado o Gabinete da Crise.

O decreto foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial e estabelece novas medidas de enfrentamento e combate à patologia, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor, também, da zika vírus e chikungunya. “Significa que atingimos o quantitativo de casos confirmados de dengue na cidade”, aponta o secretário de Saúde, Paulo Hirano.

O secretário justifica que a medida vai permitir que sejam tomadas as medidas necessárias, tanto na expansão, quanto no acolhimento e tratamento de pacientes que, por ventura, evoluam para uma forma mais grave. Ele avalia que o Dia D Nacional de Combate à Dengue, neste sábado (2), foi fundamental.

O evento aconteceu na Praça São Salvador, no centro da cidade: “Foi importante para conscientizar nossa sociedade a se envolver para podermos combater o mosquito transmissor da doença”, avalia Hirano. O diretor de Vigilância em Saúde, Rodrigo Carneiro, pontua que o decreto de epidemia permite que o município tenha mais recursos para lidar com a situação, como alocação de mais verbas, mobilização de equipes de saúde, aquisição de insumos e medicamentos, entre outras ações.

NOVAS MEDIDAS - “Ao oficializar a epidemia, há uma maior visibilidade do problema, o que pode levar a um aumento na conscientização da população e em medidas de prevenção”, ressalta Carneiro realçando que o setor de Vigilância em Saúde já vinha realizando ações de combate, prevenção e acolhimento de pacientes com dengue: “Com o decreto, o município terá mais ferramentas para intensificar esses serviços”.

Entre as novas medidas está a instalação do Gabinete de Crise da Dengue e outras Arboviroses, visando unificar as ações de combate à epidemia. “Essas reuniões serão realizadas todas as semanas, com o primeiro encontro já na próxima terça-feira (5), às 9h, no auditório da Prefeitura, com transmissão online”, destaca o subsecretário.

O decreto define como atribuições do Gabinete: detectar, monitorar e avaliar os indicadores epidemiológicos da dengue e outras arboviroses; unificar as ações de prevenção; constituir comitê de vigilância sentinela de óbitos por dengue e outras arboviroses; divulgar informações pertinentes e fidedignas sobre a situação da epidemia todas as semanas; além de outras.