Mauro Silva ressalta que governo tem priorizado ações para gerar emprego e renda - Foto César Ferreira/Secom

Mauro Silva ressalta que governo tem priorizado ações para gerar emprego e renda Foto César Ferreira/Secom

Publicado 04/03/2024 17:59

Campos - “Os bons números comprovam a eficácia das políticas públicas adotadas desde 2021 pelo governo de Wladimir Garotinho e transforma o município em polo de oportunidades e geração de empregos”. A avaliação é do secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos dos Goytacazes (RJ), Mauro Silva, ao comentar sobre o “Selo Sebrae de Referência em Atendimento”, que o município recebe na próxima quarta-feira (6).

A distinção é em reconhecimento aos serviços de atendimento prestados a pequenos empresários. A solenidade acontece no Rio de Janeiro e o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, estará representando o prefeito. O município também é finalista do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.

Segundo Mauro Silva, o prêmio é em reconhecimento às iniciativas de administrações municipais em favor de um ambiente mais favorável aos negócios. “Desde o primeiro dia da sua administração, Wladimir nos orienta a desenvolver todas as ações possíveis com o objetivo de gerar emprego e renda no nosso município”, pontua.

O secretário relata que, além de tornar o ambiente mais favorável aos negócios, as secretarias trabalham de forma integrada para favorecer os empreendedores — em especial os pequenos — e diversificar a economia, criando alternativas de renda. A implantação do alvará automatizado é um dos exemplos de ações bem-sucedidas citados.

“A medida desburocratizou a legalização de empresas”, realça Mauro Silva apontando ainda a abertura de novas frentes de negócios, como a possibilidade de Campos e região exportarem gado por meio do Porto do Açu. “Há também o processo de legalização de 20 usinas fotovoltaicas, que, além de multiplicar por dois a potência instalada no município, terá potencial de gerar centenas de empregos diretos”.

LINHA DE CRÉDITO - Entre outros fatores destacados pelo secretário está o número de Microempreendedores Individuais (MEI) em Campos que, de janeiro de 2021 a dezembro do ano passado aumentou 31%, passando de 28.252 para 37.136, segundo dados da Receita Federal. O Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) é ferramenta positivo do governo.

No atual governo, o Fundecam cresceu e ganhou uma nova linha de crédito, destinada ao setor empresarial. O presidente, Orlando Portugal, contabiliza que, reestruturado, o fundo liberou R$ 10.769.630,31 em financiamento para 1.003 contratos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, representando praticamente o dobro do período entre 2017 e 2020, quando foram liberados pouco mais de R$ 5 milhões.

Quanto à geração de empregos, Mauro Silva enfatiza que em três anos, Campos registrou um saldo positivo acumulado de 11.456 empregos com carteira assinada, segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). “Um dos fatos que contribuíram foi a revitalização do balcão de empregos, vinculado à Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego, que, além de vagas de trabalho, oferece cursos profissionalizantes”.

Sobre o Alvará facilitado, o secretário lembra que em 2021, o município aderiu à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim): “Também implantou o alvará automatizado, por meio de um Termo de Cooperação Técnica com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que diminuiu consideravelmente o tempo de tramitação dos processos de legalização de novos negócios. Em alguns casos, o alvará agora é liberado em até 24 horas, com trâmite 100% on-line”, conclui.