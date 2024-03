Os convocados devem comparecer à Supervisão de Gestão de Pessoas da Fundação - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/03/2024 17:12

Campos – Quem se classificou da primeira à 24ª posição no concurso de Educador Social da Fundação Municipal da Infância e Juventude (FMIJ), em Campos dos Goytacazes (RJ), devem se apresentar nesta terça-feira (12), no setor de Supervisão de Gestão de Pessoas da Fundação (na Avenida Rui Barbosa, 533, Lapa), das 9h às 13h.

A convocação está na edição suplementar do Diário Oficial, publicada na última sexta-feira (8). De acordo com o edital, todos os convocados deverão apresentar os documentos (original e cópia) listados no artigo terceiro do edital, que está postado no portal da prefeitura.

O cronograma aponta que, na quarta-feira (13), deverão se apresentar os aprovados e classificados da 25ª a 48ª colocação. Na quinta (14) será a vez dos que alcançaram da 49ª a 72ª. Já os da 73ª a 91ª colocação terão de se apresentar na sexta-feira (15), além dos que concorreram como portadores com deficiências.

O presidente da FMIJ, Diego Augusto Rodrigues, explica que, se por motivo de doença ou outro de força maior, o candidato não comparecer no prazo estipulado, somente poderá reivindicar a posse em nova data mediante apresentação de requerimento contendo justificativa.

A justificativa deverá ser apresentada pessoalmente ou através de procurador que represente o requerente. ”Os candidatos devem se apresentar com a finalidade de serem encaminhados para a realização de exame médico admissional, em cumprimento a mais uma etapa que antecede à convocação para assinatura do termo de posse para o cargo público sob regime estatutário”, pontua Rodrigues.