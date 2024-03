Tassiana ressalta conquistas das mulheres em anos de luta pelo respeito e independência - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 08/03/2024 17:03

Campos - Diversão, alegria, informação, prestação de serviço e muita celebração. Assim está sendo o Dia Internacional da Mulher em Campos dos Goytacazes (RJ), através do “Celebrando

Conquistas”, na Praça do Santíssimo Salvador, no centro da cidade. A coordenadora é a primeira-dama do município, Tassiana Oliveira.

Por conta da celebração, o Centro de Desenvolvimento de Dados de Campos (Cidac) lançou o Empoderamento Digital, curso voltado para as mulheres entre 30 e 59 anos que nunca tiveram experiência com a tecnologia. Segundo Tassiana, as mulheres que passam pela praça estão podendo cuidar da saúde, da beleza, se inscrever em cursos profissionalizantes, realizar cadastro social, cadastro de currículos, entre outros.

“Hoje é dia de celebrar. É dia de reconhecimento de uma luta que elevou a nossa voz e abriu espaço no mercado de trabalho e em muitas outras áreas”, ressalta a primeira-dama realçando: “Sabemos que ainda temos muito a avançar e que muitas mulheres ainda sofrem por preconceito de gênero ou com relacionamento abusivo, mas precisamos celebrar as conquistas que a gente realiza”.