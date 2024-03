Nicole Thuin é colecionadora de títulos, apesar de ter apenas 14 anos de idade - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 12/03/2024 14:11 | Atualizado 12/03/2024 14:19

Campos – Colecionadora de títulos, a nadadora Nicole Thuin, de Campos dos Goytacazes (RJ), completou 14 anos de idade no último dia seis e, de “presente”, acaba de receber a informação de que está, pela terceira vez, convocada para a Seleção Estadual do Rio de Janeiro; ela participará das provas de 50 metros livre, borboleta e 100 metros livre.

A primeira competição será a Copa das Federações, de 23 a 27 de abril, no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro; estarão participando os melhores atletas do país, nas categorias infantil e Juvenil. Somente no Campeonato Estadual, a nadadora conquistou nove medalhas, (cinco de ouro, três de prata e uma de bronze).

No Internacional Infanto Juvenil, realizado em outubro na cidade de São Paulo, Nicole fez o seu melhor tempo nos 50m livre, marcando o tempo de 27.87s; no Brasileiro foi vice- campeã na mesma modalidade. Ela tem se desdobrado nos treinamentos e acredita que terá um excelente desempenho nas próximas etapas.

Nicole nada no Polo do Flamengo em Campos e vem treinando no Clube de Regatas do Saldanha, sob a orientação do técnico Jacy Sales. A atleta tem oito anos de competições e centena de medalhas. O pai, Raphael Thuin, é ex-atleta de natação da seleção brasileira, tendo conquistado por quatro vezes a Copa do Mundo. Os irmãos dela, os gêmeos Lucca e Cauã, também têm se destacado nas piscinas.