Anúncio do pagamento do piso foi feito após reunião de Marcelo Feres com Wladimir - Foto Kamilla Uhl/Divulgação

Publicado 11/03/2024 21:51 | Atualizado 11/03/2024 21:51

Campos – Os professores da rede pública municipal recebem o piso nacional, a partir de abril, em Campos dos Goytacazes (RJ). Serão pagos o salário do mês e os retroativos a janeiro, fevereiro e março, em cronograma a ser disponibilizado pelas secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e de Administração e Recursos Humanos. Com a medida, a categoria passa a ganhar, por 40 horas semanais, R$ 4.580,00 mensais.

O anúncio foi feito no início da noite desta segunda-feira (11), pelo prefeito Wladimir Garotinho, após reunião com o secretário de Educação, Marcelo Feres. “Estávamos esperando o escalonamento do salário acordado com os sindicatos para logo após começar a pagar o piso. E estamos honrando nosso compromisso mais uma vez”, pontua Wladimir, em manifestação na sua rede social.

O prefeito realça que realça que tudo é feito com zelo, compromisso e responsabilidade, “para que Campos seja uma cidade sustentável, melhor para se viver e uma cidade que pague seus compromissos em dia e não deixe o servidor sem receber salário, como há pouco tempo acontecia”. Ele afirma que trata-se de uma valorização justa e merecida.

“Sabemos que esse momento era esperado e queremos reafirmar nosso compromisso com a educação, honrando não somente a palavra, mas também o esforço e dedicação de cada um de vocês”, relata Wladimir reforçando: “Tudo isso é resultado de um trabalho em equipe, visando sempre o bem-estar da população e o equilíbrio das contas públicas”.

Wladimir reconhece a participação dos professores na construção de uma Campos melhor: “Juntos, estamos avançando; os professores têm um papel fundamental nesse processo. Parabéns a todos os profissionais de ensino do nosso município pela dedicação incansável à educação; essa conquista é de todos nós”. Marcelo Feres reforça que Campos faz parte do rol dos municípios que estão honrando integralmente os direitos profissionais do magistério.

PROPORCIONAL - “Essa medida agora é possível ser feita com segurança e Campos vai virar a página em relação à valorização dos seus profissionais, de acordo com o que planejamos no Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), que direciona a educação da nossa cidade”, argumenta Feres explicando: “O piso nacional da categoria é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público da educação básica”.

O secretário de Administração, Wainer Teixeira, explica que o piso é proporcional: “Temos professores de 16, 20, 22, 25 e 35 horas”, aponta assinalando que o pagamento das diferenças do novo piso será retroativo a Janeiro de 2024, quando foi anunciado pelo governo federal.

“Já sairá no contracheque o aumento; os valores retroativos serão pagos parcelados em calendário a ser anunciado pela Administração”, esclarece Teixeira ressaltando: “Estamos finalizando minuta de lei que será enviada à Câmara Municipal para ser votada”. O secretário enfatiza que o governo municipal vem promovendo a política de valorização profissional dos servidores da Educação desde 2021.

Marcelo Feres ratifica e lembra que uma das principais demandas da categoria era a aplicação do Plano de Cargos e Salários, o que já vem sendo atendido: “Depois de oito anos de espera, os servidores municipais também passaram a receber as ‘letrinhas’ que se encontravam atrasadas e que indicam o tempo de serviço (progressão horizontal), gerando um aumento médio de 6% para todo o funcionalismo público municipal da ativa”.